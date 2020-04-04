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阿嬤視訊揪歡喜！疫情不中斷親情 醫院遠距探視受歡迎
新冠肺炎疫情影響，嘉義市護理之家自3月24日全面暫停家屬探視，部分家屬及住民們感到不安、無奈，部立嘉義醫院為解決家屬、長輩相思之苦，日前創設護理之家專屬官方LINE、每日為住宿長輩拍照、電話報平安，並透過預約視訊服務，讓阿公阿嬤以視訊跟家屬互動，直言「揪歡喜啊！」
衛福部嘉義醫院護理科主任溫瑛瑛表示，市府宣布護理之家全面禁止探病後，護理之家團隊立即研商配套措施，雖然部分家屬提供手機視訊，但多數長輩視力不好，手機螢幕太小，沒辦法清楚看到家人，院方決定提供大尺寸平板，讓長輩能順利與家人視訊。
84歲陳阿嬤多日未見家屬探訪，日前女兒特別錄製影片，放慢講話速度，一字一字說，「阿母，現在因為全世界都新冠肺炎，大家都不能亂跑，暫時無法過去看你，你要乖乖聽護理師跟照服阿姨的話，阮愛你喔」，影片雖然只有短短30秒，護理師將影片拿給陳阿嬤看時，阿嬤感動得默默拭淚…
社工室主任林佳慈說明，部分臥床不能自由行動的長輩，護理師或照服員都會協助和家人互相通話，會提供院方平板，預約通話時間，讓家屬透過視訊知道長輩在院裡的狀況及健康情形，當阿嬤透過平板看到孫子，都忍不住讚嘆「看到孫了，揪歡喜！」。
她說，住民李阿公還透過平板視訊跟兒子交代，你們攏不用擔心，我沒事，錢不要亂花，大家要注意身體健康！
林佳慈說，許多長輩初次體驗視訊，新奇又開心，不論世界怎麼變，天倫之愛永遠都在，同仁們充當接線生，幫助阿公阿嬤與家人視訊，親情溫暖不斷線，也感受到溫馨親情，希望疫情盡快過去，大家都平安。
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