雲林縣府推廣提前掃墓 虎尾掃墓人潮至少減少1萬人

今天是清明節，不過各地因應新冠肺炎疫情，都有祭出各項防疫措施；雲林縣長張麗善今天早上9點到虎尾鎮惠來納骨塔示範公墓巡視，她提到，縣府推廣提前掃墓採取分流有成，掃墓鄉親至少減少1萬人。

張麗善表示，縣府考量納骨塔多屬密閉空間，且返鄉祭祖的鄉親來自全國各地，無法掌控鄉親是否有接觸史或旅遊史，為避免發生防疫漏洞，3月19日起宣布各鄉鎮市納骨塔開門不開放，統一管制在納骨塔外祭拜追思。

她說，這期間各鄉鎮市公所，也派員提前到各公墓、納骨塔進行環境清潔和消毒，民眾前來也都要量體溫、戴口罩，今天視察掃墓人潮明顯減少，顯見宣導提前掃墓、分流掃墓有成效，也感謝鄉親體諒。

虎尾鎮長丁學忠今天也陪同張麗善視察納骨塔，他表示，人潮分流政策很成功，今年掃墓人潮是往年的10分之1，民眾普遍都能接受，也提醒民眾在戶外至少保持1公尺以上距離並戴口罩，感謝所有鄉親配合。

劉姓虎尾鎮民說，清明節是慎終追遠的日子，家裡還是習慣到納骨塔祭祖，不過今年疫情關係，有請親友幫忙提前除草、打掃，他今天和家人到場只花10多分鐘祭祖，彼此也都有戴上口罩防疫。