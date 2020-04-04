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做獨老的送行者 台南社工陪長輩走完人生最後一哩路

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市社會局社工除了陪伴關懷弱勢長者，當弱勢獨居長輩過世，也會連結慈善資源，做獨居長輩的送行者，以圓滿完成長輩身後事。 圖／台南市社會局提供
台南市社會局社工除了陪伴關懷弱勢長者，當弱勢獨居長輩過世，也會連結慈善資源，做獨居長輩的送行者，以圓滿完成長輩身後事。 圖／台南市社會局提供

在人口高齡化及社會結構變遷的趨勢下，相對弱勢的獨居長者越來越多，台南市長黃偉哲認為獨老照顧支持的服務已成台灣不得不正視的社會問題，他以「照顧弱勢為優先」實施老人福利政策，希望市民能「生有所養，老有所終，死有所送」。

日前一名年近70歲且獨居未婚無子女的低收入長輩，因車禍導致癱瘓失能，需仰賴呼吸器維持生命，經台南市社會局協助安置後又因傷重引起併發症死亡，因為他舉目無親，社工連結資源協助籌措殮葬費用，並完成殯葬程序，陪伴他走完人生最後一程。

根據南市社會局統計到2月底，列冊的中低收入獨居老人有536人，除了每月有3600到7400元不等的生活津貼，還有重病看護補助。另外，市府平時會給予經濟扶助、法律扶助、保護安置、送餐等服務；為了保護老人健康、防堵疫情擴散，也優先針對行動不便的獨居長者及身障者，且有急迫就醫、復健需求的發放口罩。

社會局社工除了陪伴關懷弱勢長者，當弱勢獨居長輩過世，也會連結慈善資源，做獨居長輩的送行者，以圓滿完成長輩身後事。

黃偉哲表示，面對日趨嚴重的老化問題，市府除了持續推動日間照顧、居家服務、喘息服務等長照服務，來降低家屬照顧的負擔外，也積極布建社區關懷據點，提供健康促進、關懷訪視、電話問安、餐飲服務等，建構全面友善老人的照顧環境。

獨居老人 社工 黃偉哲

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