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動保監督聯盟公布「屠狗之王」縣市長 向監察院陳情

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣家畜疾病防治所為加強流浪動物收容所診療服務，增設動物診療區，由專業獸醫師為流浪犬進行診治。圖／家畜疾病防治所提供
嘉義縣家畜疾病防治所為加強流浪動物收容所診療服務，增設動物診療區，由專業獸醫師為流浪犬進行診治。圖／家畜疾病防治所提供

今天是世界流浪動物日，昨天台灣動物保護行政監督聯盟公布三名「屠狗之王」縣市長，前三名依序是澎湖縣賴峰偉、嘉義縣翁章梁、彰化縣王惠美，並赴監察院向監委田秋堇遞交陳情書，控訴3位縣長失職，長期漠視動物收容所惡劣環境，造成收容所內死亡率遠高於新冠肺炎致死率。

動物保護監督聯盟指出，2017年2月4日零撲殺上路後，全國各公立動物收容所「所內死亡」平均7%，亞軍嘉縣，從2017年16%、2018年15%、2019年17%，超過三年平均值兩倍，從收容所統計在養占可容留比例上來看，即俗稱「爆籠」指標，嘉義縣近3年持續爆籠，至2019年底已上升126%。

收容所狀況嚴峻，許多動物因為無進行絕育加上有民眾通報就抓入收容所，導致照顧不足、空間壓迫，動物受傷、生病、死亡。

嘉縣家畜疾病防治所說，舊收容所可收容數量僅約110隻，因通報緊急救援大多為車禍或重病的傷病犬，常因不易救治而死亡，導致以比率計算死亡率偏高。

但防治所仍積極處理傷病犬隻，並無因傷病痛而放任致死；且收容的犬隻皆依照「公立動物收容處所管理作業規範」執行收容作業，並依照「動物收容處所設置組織準則」，配置收容所管理人員及獸醫人力。

此外，為加強診療服務，已增設動物診療區，每日由專業獸醫師進行診治；也有委外動物醫院獸醫師，不定期前往收容所協助收容動物醫療，以提升收容所動物福祉及管理相關業務。

為提升流浪犬生活品質，縣府向中央爭取近7000萬元，將原潮濕陰暗、臨時搭建鐵皮臨時收容處所，原地興建為具生命教育多功能動物保護教育園區，上月26日縣長翁章梁出席動土典禮，預計在110年完工，約可收容210隻犬貓。

獸醫師 翁章梁 動物收容所

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