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秋行軍蟲肆虐 嘉義縣玉米、薏仁、狼尾草接連受害

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣溪口鄉養鹿用狼尾草幼苗，遭秋行軍蟲取食危害。圖／取自防檢局官網
嘉義縣溪口鄉養鹿用狼尾草幼苗，遭秋行軍蟲取食危害。圖／取自防檢局官網

秋行軍蟲入侵，最先遭蟲害是玉米，嘉義縣硬質玉米產量最多，採農藥防治，有效減少蟲害，但上個月秋行軍蟲轉而入侵有機栽種薏仁，日前又發現狼尾草也遭蟲害，經農委會動植物防疫檢疫局派員會勘確認，嘉義縣成為作物受害種類最多地區，縣府農業處請受害農民依農委會公告藥劑防治。

防檢局「秋行軍蟲災害緊急應變小組」昨天宣布，嘉義縣轄內特用作物狼尾草遭秋行軍蟲危害，經會勘確認，秋行軍蟲新增寄主狼尾草，公告10種狼尾草緊急防治藥劑，包括賜諾特及蘇力菌等，受害田區將進行施藥並加強農民宣導。

農業處說，受害作物在溪口鄉，狼尾草栽種面積約2分地，狼尾草是養鹿用的芻料；防檢局會同溪口鄉公所巡查轄內狼尾草田區，遭秋行軍蟲危害狼尾草生長期為苗期階段，植株扦插後約抽芽1周即發現受害，鄰田已扦插約16周的狼尾草植株，無受害情形。

上個月縣府在朴子市新植薏仁田區發現疑似秋行軍蟲，經台南區農改良場現勘，確認為國內新寄主發生案例，農委會立刻公告8種薏仁蟲緊急防治藥劑，以供強制 施藥防治。

為何秋行軍蟲會接連入侵玉米、薏仁、狼尾草？農業處說，秋行軍蟲取食危害都是還未長大的嫩苗，依據聯合國糧食及農業組織資料顯示，秋行軍蟲寄主範圍超過350種，將加強防治宣導，呼籲農友依公告藥劑種類及其使用方法正確防治。

為防範秋行軍蟲肆虐，農委會已啟動高風險作物監測及田間巡查措施，目前在台灣有玉米、高粱、百慕達草、薏苡、小米及狼尾草等作物受害。

嘉義縣溪口鄉養鹿用狼尾草植株受害情形，可見大量秋行軍蟲糞。圖／農業處提供
嘉義縣溪口鄉養鹿用狼尾草植株受害情形，可見大量秋行軍蟲糞。圖／農業處提供

秋行軍蟲 農委會 嘉義

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