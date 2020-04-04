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連假墾丁人潮湧現 急診醫擔憂「一個月後恐怖下場」

今明兩天北台偏濕涼 明午後起慎防較大雨勢

居家隔離關懷工作量大 里幹事好辛苦還要充當心理師

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市東區區公所呼籲，我為你守內外野、你位我守本壘，鼓勵所有居家隔離檢疫者。圖／嘉義市東區區公所提供
嘉義市東區區公所呼籲，我為你守內外野、你位我守本壘，鼓勵所有居家隔離檢疫者。圖／嘉義市東區區公所提供

居家檢疫心情故事一籮筐，嘉義市東區區長田文珍表示，嘉義市居家隔離丶檢疫關懷工作量越來越大， 最大落差點在3月19日，政府宣布所有返台者都必須居家隔離，而且回溯3月10日，同仁服務對象從原本1天約3人，增加到每天約10人，除固定電話問候丶確認健康狀況，新個案一定要到隔離住所確認，並贈送防疫包和居家檢疫通知書。

「最擔心不接電話！」田文珍說，過去半個多月，最擔心關懷對象不接電話，像上月底一名關懷對象在家裡睡覺、不接手機，打家用電話也沒接 ，當晚同仁立即趕到現場、敲門詢問，對方才開門睡眼惺忪說「睡覺不想接電話」，真的很無言。

她說，另一方面也很擔心被關懷對象生病，像近二周有關懷對象反映皮膚病、牙痛， 同仁立即聯絡醫師，請對方在約定時間去電透過視訊診療，經確認疾病狀況無需立即送醫，還要拿健保卡去診所幫忙領藥丶送藥， 工作量真的不少。

「 還要充當心理師！」田文珍坦言，這段時間大家壓力都很大，關懷對象居家隔離「關14天」、情緒難免不好，同仁經常一通電話過去，就開始聽對方抱怨丶發洩情緒，每通電話可能超過半小時，工作時間早就超越上下班丶平常日和假日。

她說，不只民政同仁辛苦，這段時間所有參與防疫的醫療丶社工等工作人員都很辛苦，建議中央評估疫情紓困方案，除了私人企業，對公部門也應提出鼓勵計畫、激勵士氣。

居家檢疫 嘉義

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