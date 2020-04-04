老屋廢村打造環湖古城牆 台南秘境老塘湖藝術村古意濃

台南市麻豆、學甲交界的「老塘湖藝術村」，是很多攝影愛好者取材的私密景點，由手指畫家匡乙一手打造，最近更興建一條環湖的「廢墟古城」，目標是興建一座迷你版「萬里長城」，已吸引不少遊客來拍照取景。

手指畫家匡乙從民國80年起，把台灣彰化鹿港，鹽水月津，台南安平等地方，搜集來的民間拆除掉不要的百年老房子的殘磚破瓦，以及廢棄的老木材收集，20年來共收藏了136間的老材料。

匡乙説，他從小喜歡看武俠電影，愛上古代人的生活場景，要打造一個仿如古代的生活環境，後來也成為許多武俠電影或古裝戲的前來拍攝地點。

匡乙説，因為很喜歡古文化的東西，覺得丟掉可惜，不惜花錢，到處買人家不要的老建材。自己也愛「廢墟古城」場景，最近就開始動手，沿著湖邊環湖自己興造「廢墟古城」，還自學研究結構力學，希望打造出千年頹廢的古鎮古城，不容易毀壞。