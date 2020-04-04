聽新聞
test
0:00 / 0:00
兒童節故宮南院有大沙坑、溜滑梯、噴水池 親子開心玩
清明連假碰上新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣故宮南院防疫措施升級，管制展場內觀眾不超過百人，為讓遊客安心玩，規畫引導遊客到戶外，觀賞「南院吉祥物哈奴曼」花藝裝置、大千石庭；兒童節安排「藝起折氣球」及「藝起吹泡泡」活動，戶外親子遊憩設施全面開放。
南院啟動室內量測體溫、消毒防疫措施，又限制入場入數百人，讓許多遊客不願進場，為此，南院在園區大門設計「南院吉祥物哈奴曼」花藝裝置，規畫迎賓大道及環湖步道沿線花海，以故宮文物為元素設計的犧尊、玉鴨等綠雕裝置。
戶外親子遊憩設施有 「紅魔毯」大溜滑梯，「飛白泉」噴水池，「白螺沙灣」沙坑等全面開放。沙坑特別採用石英砂，除有亮麗色澤，更有好清潔的特點，讓孩子不會弄得全身髒兮兮，曬太陽對身體好，適合兒童節家長帶孩子遊玩。
另有大千石庭「造型盆景與大千的對話」，昨天起 到至5月3日，每天上午8點至下午6點開放參觀，周休上午10點及下午2點有專家提供造型盆景諮詢服務。
透南風廣場昨天起到5日，每天下午3點到4點舉行「唱遊下午茶」音樂戲劇演出活動，4、5日下午1點到3點安排「藝起折氣球」及「藝起吹泡泡」等活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言