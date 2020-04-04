兒童節故宮南院有大沙坑、溜滑梯、噴水池 親子開心玩

清明連假碰上新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣故宮南院防疫措施升級，管制展場內觀眾不超過百人，為讓遊客安心玩，規畫引導遊客到戶外，觀賞「南院吉祥物哈奴曼」花藝裝置、大千石庭；兒童節安排「藝起折氣球」及「藝起吹泡泡」活動，戶外親子遊憩設施全面開放。

南院啟動室內量測體溫、消毒防疫措施，又限制入場入數百人，讓許多遊客不願進場，為此，南院在園區大門設計「南院吉祥物哈奴曼」花藝裝置，規畫迎賓大道及環湖步道沿線花海，以故宮文物為元素設計的犧尊、玉鴨等綠雕裝置。

戶外親子遊憩設施有 「紅魔毯」大溜滑梯，「飛白泉」噴水池，「白螺沙灣」沙坑等全面開放。沙坑特別採用石英砂，除有亮麗色澤，更有好清潔的特點，讓孩子不會弄得全身髒兮兮，曬太陽對身體好，適合兒童節家長帶孩子遊玩。

另有大千石庭「造型盆景與大千的對話」，昨天起 到至5月3日，每天上午8點至下午6點開放參觀，周休上午10點及下午2點有專家提供造型盆景諮詢服務。