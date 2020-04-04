影／不受新冠肺炎影響 嘉義清明節買春捲皮排隊人龍長

今天是清明節，嘉義市東市場專門製作春捲皮「蔡家班」潤餅皮店前，連續多天排滿人潮，負責「擦」餅皮的蔡政勳，從清晨3點多到店裡攪粉、「擦」餅皮，幾乎沒時間休息，他直言今年買氣不受新冠肺炎影響，昨1天賣超過1500台斤春捲皮，客人戴口罩、排隊距離拉長，可能影響其他攤位做生意。

凌晨3時許、天還沒亮，蔡政勳就到東市場店內攪粉，約5時後就出現大批買春捲皮人潮，蔡家姊弟蔡明潓、蔡佳璋、蔡耀謙，及妻兒、父母親等一家三代近20人，都陸續趕到店裡幫忙，為供應貨源，店內外、樓上樓下開了20多個爐，趕工製作春捲皮。

「好吃餅皮全在手勁！」蔡政勳說，從小就看阿嬤、父親擦潤餅皮，賣春捲皮已60年，10多歲就開始幫忙掀皮、練習「擦」皮，好吃餅皮要軟Q、有韌性，包菜餡才不易破，蔡家人每個人都是擦皮好手，許多客人更指名他擦的餅皮特別Q彈好吃。

蔡政勳說，每年這時候店內外最忙，他常站在火爐盤前，不斷換盤「擦皮」幾小時沒休息，小朋友則幫忙撕開烤熟餅皮。