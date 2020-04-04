欠稅荒廢華濟醫院 轉型長照機構首期200床明年啟用
嘉義縣太保市荒廢華濟醫院大樓及興建中的兒童醫院，積欠銀行團40餘億元，5年多前行政執行署嘉義分署拍賣，由兆豐資產管理公司以4億7552萬元承受，去年兆豐轉賣皇家護理集團與三和健康組成的團隊，成立嘉義寶島長照社團法人，計畫投資10億元，轉型600床長照機構，第一期200床獲縣府核准，目前進行內部改裝，預計明年啟用。
長照2.0上路，嘉縣老人比例全國居冠，照護需求增加，皇家護理集團看好嘉義長照市場，以近5億元買下荒廢13年，流標多次的華濟醫院，進軍中南部地區，要成為台灣長照界的領頭羊。
皇家集團總裁黃明發與三和健康組成團隊，計畫投資10億元，建置超大型的600床長照機構，為此成立「寶島長照社團法人」，皇家總裁黃明發、三和健康董事長張水江，去年拜會縣長翁章梁，縣府社會局已核准寶島首期200床規模。
依長照服務法，長照機構床數最高不得逾200床，新經營團隊將申請居住型、日照（社區型）、養護型各200床，共3張不同執照，華濟醫療大樓目前用鐵皮圍籬，禁止外人進入，大樓頂換上新經營團隊「寶島」招牌，寶島長照團隊展開內部改裝，由於大樓荒廢久，改裝花費多，時間長，預計明年啟用，也剛好避開疫情，計畫分三期各200床規模進行。
20多年前，華濟醫院是雲嘉大型醫院，86年創下私人醫院短短1年5個月升級區域級教學醫院紀錄，95年發生負責人偽造診斷書、詐領健保費案後停業，華濟大樓及興建中兒童醫院荒廢，負責人積欠銀行團40餘億元及欠稅，法院99年查封，嘉義行政分署拍賣，由兆豐資產公司承受。
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