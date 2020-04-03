前座打X用餐拉距離！嘉市部分餐廳改梅花座

配合中央推動保持社交距離防疫策略，嘉義市政府衛生局，連假前開始輔導嘉義市小吃店、飯店、餐廳等餐飲場所，加入防疫行列，部分餐廳已經開始張貼座位限制標示，增加用餐距離，營造更安心用餐環境。

嘉義市衛生局表示，近日到各餐廳，建議運用「帶位採梅花座、設置排隊距離站點、座位間有隔板，或座位限制標示、拉寬桌距」等配套，讓用餐民眾更安心，同時並稽查餐飲業者配戴口罩及消毒環境，宣導進出餐廳勤洗手，守護市民健康。

衛生局表示，近期已有業者全力配合，像某健康素食餐廳，即透過拉寬桌距、採梅花座、張貼座位限制標示等方式，營造衛生安心的用餐環境，同時部分業者也開始呼籲，排隊拉開距離，讓人與人間保持一定間隔、安全距離。