影／奇美醫學中心今推防疫兼紓壓影片 院長跳洗手舞

奇美醫學中心下午發表配合疫情推出的「防疫兼紓壓」影片，更新防疫知識，關心員工身心健康，院長邱仲慶等人在院區各景點起舞。院方表示，要讓員工看了影片除了增進防疫知識，也能心曠神怡，心理壓力獲得紓解，影片在資訊部門解決技術問題後，會放在官網供民眾觀看參考，防疫期間未來每周會推出新片，請各界拭目以待。

院方表示，影片說明防疫相關作為，讓大家懂得如何保護自己，也知道怎麼保護別人。院內「關懷委員會」針對第一線醫護提供關懷「員工安心」專案，包括員工就診諮詢、員工安心檢測，紓壓輔導、心理諮商、壓力問卷，辨識焦慮關懷員工，並提供員工「安心客棧」，讓需要者短期住宿。