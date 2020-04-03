快訊

不聽勸要罰！4日起搭北捷、雙北公車要戴口罩

美國駐日大使館警告 日本疫情將大爆發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／奇美醫學中心今推防疫兼紓壓影片 院長跳洗手舞

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，各單位員工代表跳洗手舞。圖/員工提供
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，各單位員工代表跳洗手舞。圖/員工提供

奇美醫學中心下午發表配合疫情推出的「防疫兼紓壓」影片，更新防疫知識，關心員工身心健康，院長邱仲慶等人在院區各景點起舞。院方表示，要讓員工看了影片除了增進防疫知識，也能心曠神怡，心理壓力獲得紓解，影片在資訊部門解決技術問題後，會放在官網供民眾觀看參考，防疫期間未來每周會推出新片，請各界拭目以待。

院方表示，影片說明防疫相關作為，讓大家懂得如何保護自己，也知道怎麼保護別人。院內「關懷委員會」針對第一線醫護提供關懷「員工安心」專案，包括員工就診諮詢、員工安心檢測，紓壓輔導、心理諮商、壓力問卷，辨識焦慮關懷員工，並提供員工「安心客棧」，讓需要者短期住宿。

奇美醫學中心指出，全院目前防疫準備充分，員工信心十足，醫院也持續記錄抗疫點滴，為防疫英雄、防疫天使並肩作戰的身影留下音像紀錄，這些影音片段都將呈現在奇美網頁，讓員工藉以互相勉勵打氣，各界拭目以待。

奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，各單位員工代表跳洗手舞。圖/員工提供
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，各單位員工代表跳洗手舞。圖/員工提供
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，各單位員工代表跳洗手舞。圖/員工提供
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，各單位員工代表跳洗手舞。圖/員工提供
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，各單位員工代表跳洗手舞。圖/員工提供
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，各單位員工代表跳洗手舞。圖/員工提供
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，各單位員工代表跳洗手舞。圖/員工提供
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，各單位員工代表跳洗手舞。圖/員工提供
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，院長邱仲慶（前中）帶跳洗手舞。圖/員工提供
奇美醫學中心錄製防疫兼紓壓影片，院長邱仲慶（前中）帶跳洗手舞。圖/員工提供

工安 疫情

延伸閱讀

劍湖山世界遊客暴增5成 嚴格防疫上緊發條

北市：值勤警每天一口罩 隔離衣用後銷毀

網傳花蓮慈院防疫將禁止看診 院方：不實謠言

沒事別到醫院…診所業績砍半疾呼：紓困要趁早挺醫護

相關新聞

台南清明連假湧人潮 關子嶺泡湯、埤塘賞花很吃香

台南市古蹟景點多，台南市長黃偉哲說，清明連假期間住房率約8成，另郊外許多景點也都吸引眾多人潮，其中埤塘風景區首日就湧入6...

台南罕見倖存「蔣公銅像」前里長揪友人銅像前辦追思會

原本立在台南女中校園的「蔣公銅像」，前年移出校園，去年10月底先總統蔣公130周年誕辰在永康眷村改建社區南灜眷村文化館「...

清明防疫上緊鏍絲！虎尾納骨塔祭拜區加裝消毒電扇

清明連假，提早返鄉祭祖的人多，雲林各鄉鎮公墓今天掃墓的人多，為降低明天清明節掃墓的群聚感染風險，各公墓將嚴格實施門禁管制...

影／年少巧遇日藝術家傳密技 王丁乙人像剪影一絕擺攤自娛

台南玉井藝術家王丁乙近年在假日在麻豆總爺藝文中心擺攤，1把20元老剪刀、短短3分鐘眼前人物剪影就躍然紙上、唯妙唯肖，總是...

影／疫情再嚴重也得拜拜保平安 北港朝天宮湧現人潮

清明連假加上天氣轉晴，儘管疫情持續嚴重，每天都有新增確診，但拜拜求平安的人也相當多，雲林縣北港朝天宮今天現人潮，廟方動員...

影／奇美醫學中心今推防疫兼紓壓影片 院長跳洗手舞

奇美醫學中心下午發表配合疫情推出的「防疫兼紓壓」影片，更新防疫知識，關心員工身心健康，院長邱仲慶等人在院區各景點起舞。院...

劍湖山世界遊客暴增5成 嚴格防疫上緊發條

兒童節連假讓各地原本冷清的觀光旅遊業稍稍回溫，尤其許多人選擇到空曠地踏青玩樂，呼吸新鮮空氣，一解疫情關在家的悶氣，劍湖山...

讓愛傳下去！她兒時受資助 現在當社工幫助更多人

台灣世界展望會嘉義中心社工劉欣柔，兒時是展望會服務對象，透過資助參與許多才藝課、夏令營、聖誕活動，改變她的人生視野，就讀...

新冠疫情悶在家 台江國家公園逆向操作載你出航紓壓

邇來因為疫情的關係，民眾每天小心翼翼的注意做好自身防疫工作的同時，適時的紓解心理壓力也是很重要的。台江國家公園管理處逆向...

台南河樂廣場防色狼 每小時打掃廁所1次

台南市中西區河樂廣場因設計新穎，開幕以來吸引大批人潮朝聖，但最近發現廁所偷拍事件，市長黃偉哲要求相關單位除重視環境品質，...

潤餅生意商家搶 皮薄且Q最好吃

又稱潤餅的春捲，是清明節祭拜祖先必備料理，台南市區多處春捲店都生意興隆，也未新冠肺炎疫情造成的不景氣，為商家帶來春雨。

阿里山森林小火車13名乘客未戴口罩均下車 1名發燒拒載

嘉義縣阿里山森林鐵路小火車配合新冠肺炎防疫措施，2日起旅客應全程配戴口罩才准上車，發燒乘客拒載，今天清明連假第2天，在阿...

熱門新聞

一起為防疫努力！桃園這165間藥局增量賣口罩

嘉義縣1例確診 防疫措施過於完美引網友質疑

林東京不服被罰100萬提起訴願 執行署：不影響強制執行

罕見國鳥帝雉、藍腹鷴阿里山同台 覓食爭領域鳥友驚喜

影／蟻害攻陷山頭 南投農婦發現「肥皂水」可殺死千萬蟻兵

快手包潤餅每個不到10秒 嘉義潤餅店媳婦功夫里長驚嘆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。