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劍湖山世界遊客暴增5成 嚴格防疫上緊發條
兒童節連假讓各地原本冷清的觀光旅遊業稍稍回溫，尤其許多人選擇到空曠地踏青玩樂，呼吸新鮮空氣，一解疫情關在家的悶氣，劍湖山世界氣溫涼爽，兩天來吸引入園遊客大增，今天比昨天更增加五成。
劍湖山世界擁有芬多精歡樂園區，13萬棵的喬灌木搭配美麗草茵，一家人漫步其間，無比舒適，尤其推出12歲以下兒童只要1元入園，搭配1名大人也只399元門票，吸引不少遊客青睞。
劍湖山世界副理張華紋說，昨天是連假首日，儘管陰雨綿綿，但仍吸引不少遊客上山，比228連假的遊園人數多出兩成，今天再比昨天高出五成，停車場滿滿車潮，是近一個多月疫情以來少見，主要是因為天氣放晴，晴空萬里，園區樹多又不會人擠人，是帶孩子出遊的首選地點。
張華紋說，配合遊園的人漸增，除了入園量體溫、戴口罩、乾洗手，所有遊樂設施已全面消毒，只要被觸摸過的遊樂設施，都由專人隨時進行消毒，且今年3月有出入境者也禁入園，人多排隊處的地面貼有可愛腳印，請遊客保持一公尺安全距離。
今天遊園人數大增，停車場車輛滿滿，但因園區範圍大，很多人選擇在林區散步野餐，來自新北的陳先生帶著一家人出遊，他說，這陣子遊樂區的人不像以往，玩各種遊樂設施不必等很久，人群分散在廣大園區，也不會人擠人，只要做好個人防疫，外出走走，孩子也不會因防疫一直悶在家吵不停。
配合連假期間，劍湖山還增推許多表演，包括蒙古極限特技秀戶外表演、蒙古國嘉年華、驚嚇列車館長大暴走，及加碼偶裝歡樂大集合，好康優惠一波接一波。
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