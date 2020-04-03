台南清明連假湧人潮 關子嶺泡湯、埤塘賞花很吃香

台南市古蹟景點多，台南市長黃偉哲說，清明連假期間住房率約8成，另郊外許多景點也都吸引眾多人潮，其中埤塘風景區首日就湧入6千人次遊客。

市府觀光旅遊局統計，虎頭埤及德元埤風景區配合國際蘭展遍地開花，加上最近水氣提升，蘭花花況良好，吸引民眾來賞蘭花，像虎頭埤、德元埤、葫蘆埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區，清明連假首日就湧入超過6000人次的遊客。臺南山線地區，因天氣涼爽適合泡溫泉，關子嶺風景區連假首日吸引3000多人次上山泡湯吃甕仔雞；山上花園水道博物館、左鎮化石園區及走馬瀨農場等景點，也超過6000人次遊客。

另濱海地區，北門遊客中心及井仔腳鹽田首日約有近3000人次，七股鹽山、鹽博館及旅遊中心也近3000人次遊客；台江國家公園管理處台江學園則湧入3200人次遊客。才啟用沒多久的河樂廣場，成功帶動海安路及正興國華商圈人潮往運河周邊移動；另安平漁人碼頭、觀夕平台、德陽艦、161台灣船園區及港濱歷史公園等也都吸引人潮。

榮獲觀光遊樂業評價特優的頑皮世界野生動物園，以及尖山埤江南渡假村連假首日也有近300遊客人次造訪。觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南防疫做得很好，歡迎大家來府城踏青。台南旅遊網：

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