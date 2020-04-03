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台南罕見倖存「蔣公銅像」前里長揪友人銅像前辦追思會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南罕見「蔣公銅像」矗立永康成功里，前里長揪團友人後天銅像前辦追思會。記者周宗禎/攝影
台南罕見「蔣公銅像」矗立永康成功里，前里長揪團友人後天銅像前辦追思會。記者周宗禎/攝影

原本立在台南女中校園的「蔣公銅像」，前年移出校園，去年10月底先總統蔣公130周年誕辰在永康眷村改建社區南灜眷村文化館「重生」，當時有國民黨地方黨工民代及參選人響應里長金冠宏號召，齊聚銅像前高唱「總統蔣公紀念歌」。因最近郝柏村、王文燮兩名曾追隨蔣公的上將過世，金冠宏聯絡10餘名友人，5日上午10點在銅像前舉辦「先總裁蔣公逝世45周年暨郝柏村上將、王文燮上將追思會」。

永康區成功里曾是大型眷村，改建大樓社區後遷入許多非原眷村住戶，前里長金冠宏前年接手台南女中的蔣公銅像，重新豎立在社區大樓一樓南瀛眷村文化館，選在10月31日蔣公誕辰紀念日舉辦銅像揭幕，宣告「蔣公重生」，當時因接近選舉，不少政治人物參與揭幕，相當熱鬧。

當時為了讓銅像重新站起來，金透過臉書與line獲得各縣市民眾幾百、幾千元捐款，籌措經費35萬元，在銅像拆除前接手重塑，希望「以紀念化作力量，以愛與包容化解紛爭」。

金冠宏說，歷史人物功過各有定論，但不可否認的是，蔣公戮力建設台灣，奠定台灣經濟奇蹟基礎；2015年當時市長賴清德指示全面撤除市立中小學蔣公銅像並移置桃園，他多次與相關單位交涉，爭取銅像就近留在永康，未能如願，直到台南女中校園蔣公銅像拆除捐給南瀛眷村文化館，2.5公尺高的銅像矗立眷村路旁，希望各界「不要只用政治看待蔣公」。

台南罕見「蔣公銅像」矗立永康成功里，前里長揪團友人後天銅像前辦追思會。記者周宗禎/攝影
台南罕見「蔣公銅像」矗立永康成功里，前里長揪團友人後天銅像前辦追思會。記者周宗禎/攝影

眷村 郝柏村

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