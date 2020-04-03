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清明防疫上緊鏍絲！虎尾納骨塔祭拜區加裝消毒電扇

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾公墓各納骨塔祭拜區加裝消毒電扇。記者蔡維斌／攝影
虎尾公墓各納骨塔祭拜區加裝消毒電扇。記者蔡維斌／攝影

清明連假，提早返鄉祭祖的人多，雲林各鄉鎮公墓今天掃墓的人多，為降低明天清明節掃墓的群聚感染風險，各公墓將嚴格實施門禁管制，尤其雲林唯一的虎尾火化場公墓，更將採取最高規格防疫，禁止車輛進入，入園前量體溫超標者禁入，納骨塔前帳棚更擺放消毒電扇，隨時為祭拜的人群消毒，做到防疫零漏洞。

雲林縣府3月起也推動「提前來掃墓．天天有服務」、「網路拜先人．心意無弗屆」、「祭典小而美．先人知你心」等分流掃墓措施，因無法掌控返鄉的人是否有接觸史或旅遊史，也關閉全縣各鄉鎮市的納骨塔，不得入塔內祭拜，並要求各公墓落實消毒除草。

雲林縣長張麗善也將於明天視察各納骨塔，她說，為防範清明掃墓造成防疫破口，已推行分流等多項防疫措施，早在清明節前一個月，許多人已提前掃墓，所以預估明天祭祖人潮將會大幅減少，她代表感謝鄉親的體諒。

另清明節當日各鄉鎮市公所公墓均設置掃墓服務站，協助民眾防疫外並提供緊急救護服務。張縣長同時向犧牲假期堅守岡位的第一線服務人員表達慰勞之意，並請鄉親務必配合防疫措施，確保自己、家人以及他人健康。

民政處長張政國也說，除有不少人提前掃墓，無法返鄉的人，內政部完成「全國殯葬資訊入口網」(http://mort.moi.gov.tw)網站建置「線上追思」功能，鄉親只要在頁面點選獻花、獻果、香燭等奠祭物即可對先人進行祭拜。

雲林縣最大的虎尾殯葬所今天也完成萬全的防疫準備，殯葬所長陳瑞宗說，明天公墓只開放單一的進出口，所有人入園均戴口罩並先消毒、量體溫，超標37.5以上者禁入，機車停車場與休息處均擺有封閉式的使用過口罩垃圾桶，納骨塔外祭拜區也都擺放多座消毒電扇，進出帳棚者均主動消毒，落實清明防疫。

虎尾公墓各納骨塔管理員說明祭拜區的祭拜規定並加裝消毒電扇。記者蔡維斌／攝影
虎尾公墓各納骨塔管理員說明祭拜區的祭拜規定並加裝消毒電扇。記者蔡維斌／攝影
虎尾殯葬所將採單一進出口，實施門禁、量體溫，並在各角落擺放口罩專用垃圾桶。記者蔡維斌／攝影
虎尾殯葬所將採單一進出口，實施門禁、量體溫，並在各角落擺放口罩專用垃圾桶。記者蔡維斌／攝影
各公墓許多人都提早掃墓，土葬區多數祖墳都已有紙錢，代表已掃過墓了。記者蔡維斌／攝影
各公墓許多人都提早掃墓，土葬區多數祖墳都已有紙錢，代表已掃過墓了。記者蔡維斌／攝影
虎尾公墓各納骨塔祭拜區加裝消毒電扇。記者蔡維斌／攝影
虎尾公墓各納骨塔祭拜區加裝消毒電扇。記者蔡維斌／攝影

清明節 口罩 超標

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