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影／疫情再嚴重也得拜拜保平安 北港朝天宮湧現人潮
清明連假加上天氣轉晴，儘管疫情持續嚴重，每天都有新增確診，但拜拜求平安的人也相當多，雲林縣北港朝天宮今天現人潮，廟方動員防疫，除在各神殿及角落擺放酒精，可供隨時消毒，解韱及點光明燈的櫃檯都加裝透明塑膠板隔離，避免問韱時近距接觸，廟方說，戴口罩祈禱媽祖依舊聽得到，保持1公尺拜拜更平安。
進入一年一度媽祖朝聖高峰，為讓信徒能分流朝拜，北港朝天宮即日起，至媽祖聖誕的農曆3月23日止，改成24小時全天開放廟門，不論大清早的拜早香，或夜深人靜的養心祈禱，都可來廟拜拜。
朝天宮董事長蔡咏鍀說，誠心拜拜但防疫不可少，俗語說「也要神、也要人」，所以廟內各神殿也廣設消毒酒精，讓大家拜拜可隨時乾洗手，尤其疫情期間求財或求子，須要用手觸摸的財神金元寶和註生娘娘求子神童，都須先用酒精消毒後才可觸摸。
他強調，拜拜戴口罩媽祖一樣可聽到每個人心聲，鼓勵拜拜保持一公尺間距，一樣也可以保平安。
兩天連假，北港朝天宮參拜人潮不斷，尤其今天氣溫晴朗，拜拜的人更多，廟前大街逛街買土產、小吃店的遊客也增加，遊客說，只要不人擠人，落實個人防疫，外出走走總比整天關在家好多了。
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