讓愛傳下去！她兒時受資助 現在當社工幫助更多人

台灣世界展望會嘉義中心社工劉欣柔，兒時是展望會服務對象，透過資助參與許多才藝課、夏令營、聖誕活動，改變她的人生視野，就讀高中後她回展望會擔任志工，大學並選讀社工系，畢業後如願進入展望會服務，她直言好喜歡這份工作，「想將這份愛傳遞下去，將溫暖傳遞給別人！」

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，4月2日為社工日，台灣世界展望會有近600名社工服務員，近50年服務中，許多兒童自立後選擇投入社工領域，用他們的生命歷程，陪伴更多兒童與家庭走過低谷，嘉義中心的欣柔就是如此。

23歲的劉欣柔說，自懂事以來家庭就相當紛擾，父親酗酒、不務正業，母親勞苦兼職，小學六年級時父親因病去世，龐大喪葬費以及生前債務，讓經濟困窘的家庭雪上加霜，當時透過世界展望會急難救助，她成為資助童， 除了每學期助學金，也有機會參與展望會活動。

她說，在一次親子出遊活動，她看見母親臉上笑容，那場活動成為她人生轉捩點，她立志幫助他人、回饋社會。升上高職後開始擔任世界展望會志工，不僅體驗到「助人快樂」，也種下了日後朝社福領域發展契機。

「我喜歡這份工作！」劉欣柔表示，去年大學畢業，如願進入台灣世界展望會嘉義中心服務，她從受助者轉變成助人社工，有很深的感動與體悟，看見孩子們開心笑容，就像看見從前的自己；她深知是世界展望會所做的一切，過去翻轉她的生命，她現在做的，很可能也正在翻轉其他孩子的命運！