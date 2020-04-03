新冠疫情悶在家 台江國家公園逆向操作載你出航紓壓

邇來因為疫情的關係，民眾每天小心翼翼的注意做好自身防疫工作的同時，適時的紓解心理壓力也是很重要的。台江國家公園管理處逆向操作，指出走進自然，永遠是最好的紓壓劑，預定本月25日推出「潟遊三生」活動，邀請民眾一起乘船出航，讓徐徐海風吹散心中的壓力。

台江國家公園管理處指出，古台南地形東半部是台地，西半部是一傾斜陡降入海的地形，與海洋之間隔著一道道沙洲，也形成一片汪洋內海，自古便稱為「台江內海」。然而，隨著曾文溪幾次改道之後，台江內海逐漸淤積陸浮。

淤積後也區隔形成了今日七股潟湖、四草湖、鯤鯓湖等潟湖景觀，其中七股潟湖為台灣最大的潟湖，沙洲阻隔了外部海浪，讓潟湖內風浪相對平靜；並因留有兩處潮口仍受潮汐循環影響，成為物種生長的良好場域，漁民利用環境優勢在此養蚵、捕魚，形成獨特的產業文化景觀。

管理處表示，為了讓民眾進一步認識這片台灣最大的潟湖，特別推出「潟遊三生」活動，由在地船長帶路，乘坐漁筏航遊七股潟湖，聆聽船長分享內海仔的生活、生計與生態，並帶領大家踏上網仔寮汕，認識沙洲上生命的美麗與哀愁，最後付諸行動，讓孕育內海生機的沙洲更美好。