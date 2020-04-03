聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／年少巧遇日藝術家傳密技 王丁乙人像剪影一絕擺攤自娛
台南玉井藝術家王丁乙近年在假日在麻豆總爺藝文中心擺攤，1把20元老剪刀、短短3分鐘眼前人物剪影就躍然紙上、唯妙唯肖，總是引來遊客好奇圍觀。
王丁乙小時貧窮想要玩具只能自己做，意外發現自己有一雙巧手，高中唸美術科，巧遇來台暫住的日本老藝術家，認為他有天份，傳授人像藝術剪影、建築透視圖技法與「快速油畫」三樣秘訣，花了近3年學會，40多年來受用無窮。
在電腦大圖輸出技術成熟前，王丁乙畫一張透視圖收費數十萬，他後來經營事業有成，空閒時間拿來將一手年少技藝發揚光大。
王丁乙說，40年前台灣會人像剪影的還有10多人，20年前只剩8位，近年幾乎凋零殆盡，台南市就只他1個，當年市府開辦街頭藝人證照考試，他是第一個報名，還一口氣拿了創意童玩、人像素描、人像剪影三張證照。
王丁乙今年60歲，擅長油畫、水彩與工藝品，更自創各種有趣童玩，曾到中小學傳授；人像剪影通常3分多鐘完成，手上那把普通剪刀已剪過近1萬5千人的剪影，前總統馬英九、總統蔡英文、台南市長黃偉哲等都被他剪影過。
王丁乙說，剪影起碼要有素描底子，要能即時掌握人側面曲線尺寸，有年輕美女姑且一試，看到自己的剪影非常開心笑個不停，也有人給自家貓狗剪影留念。
王丁乙早已生活無虞，擺攤當成娛樂，台南市府曾聘請為民眾開繪畫班、到日本姐妹市演出，「連日本人都說已多年不見人像剪影」，他還運用巧思提升這項技藝精緻度，還沒有傳人，快速油畫、透視技法也已成自娛興趣。
王丁乙從小至今不斷創作發明玩具，都以回收物製造環保玩具，以推廣環保為樂，他說，97年台南市舉辦黑面琵鷺全國環保創意作品賽，決賽作品有3百多件許多是美術系所教授學生作品，結果他以漂流木做出20多隻活靈活現黑面琵鷺與生態造景，拿到第一名五萬元獎金，作品現在還在七股龍山活動中心展出。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言