影／年少巧遇日藝術家傳密技 王丁乙人像剪影一絕擺攤自娛

台南玉井藝術家王丁乙近年在假日在麻豆總爺藝文中心擺攤，1把20元老剪刀、短短3分鐘眼前人物剪影就躍然紙上、唯妙唯肖，總是引來遊客好奇圍觀。

王丁乙小時貧窮想要玩具只能自己做，意外發現自己有一雙巧手，高中唸美術科，巧遇來台暫住的日本老藝術家，認為他有天份，傳授人像藝術剪影、建築透視圖技法與「快速油畫」三樣秘訣，花了近3年學會，40多年來受用無窮。

在電腦大圖輸出技術成熟前，王丁乙畫一張透視圖收費數十萬，他後來經營事業有成，空閒時間拿來將一手年少技藝發揚光大。

王丁乙說，40年前台灣會人像剪影的還有10多人，20年前只剩8位，近年幾乎凋零殆盡，台南市就只他1個，當年市府開辦街頭藝人證照考試，他是第一個報名，還一口氣拿了創意童玩、人像素描、人像剪影三張證照。

王丁乙今年60歲，擅長油畫、水彩與工藝品，更自創各種有趣童玩，曾到中小學傳授；人像剪影通常3分多鐘完成，手上那把普通剪刀已剪過近1萬5千人的剪影，前總統馬英九、總統蔡英文、台南市長黃偉哲等都被他剪影過。

王丁乙說，剪影起碼要有素描底子，要能即時掌握人側面曲線尺寸，有年輕美女姑且一試，看到自己的剪影非常開心笑個不停，也有人給自家貓狗剪影留念。

王丁乙早已生活無虞，擺攤當成娛樂，台南市府曾聘請為民眾開繪畫班、到日本姐妹市演出，「連日本人都說已多年不見人像剪影」，他還運用巧思提升這項技藝精緻度，還沒有傳人，快速油畫、透視技法也已成自娛興趣。