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潤餅生意商家搶 皮薄且Q最好吃
又稱潤餅的春捲，是清明節祭拜祖先必備料理，台南市區多處春捲店都生意興隆，也未新冠肺炎疫情造成的不景氣，為商家帶來春雨。
台南市民不一定都在清明節才掃墓祭祖，早期尚無統一規定清明節，大都是在俗稱「三日節」的農曆3月3日掃墓，後來雖統一定清明節日子，但仍有很多市民仍保持在三日節掃墓。今年的三日節是國曆3月26日，因此，這一天開始有人吃潤餅。
明新食品近幾年來每到清明節也投入春捲製作，把握住賺前的商機，今年三日節就開賣，每天可見排隊人潮，員工表示，餅皮薄而Q，配上高麗菜、皇帝豆、肉絲、豆干、蛋等多樣化菜色，加上花生粉與細糖，大人小孩都愛吃。顧客吳明哲今天就現場吃兩個，還買了好幾個要放在冰箱，晚點煎來吃；他說，飽滿、鮮甜、皮Q，吃不厭。
東菜市的美玲春捲也很搶手，一大早就有許多人排隊買潤餅，由於人客太多，分兩個攤位製作，包好的春捲又放在鍋子稍微煎一下，讓皮稍脆又更好吃。
黃姓顧客說，春捲的好吃關鍵在潤餅皮，去年買春捲皮自己包，但春捲皮厚，包時還裂開，且皮不Q，難以下嚥；今年乾脆買商家包好，品質有保證的潤餅來祭祖也自己吃，輕鬆又方便，還可促進經濟發展。
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