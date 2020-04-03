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阿里山森林小火車13名乘客未戴口罩均下車 1名發燒拒載

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山森林鐵路小火車配合新冠肺炎防疫措施，2日起旅客應全程配戴口罩才准上車，發燒乘客拒載。圖／阿里山林鐵處提供
嘉義縣阿里山森林鐵路小火車配合新冠肺炎防疫措施，2日起旅客應全程配戴口罩才准上車，發燒乘客拒載。圖／阿里山林鐵處提供

嘉義縣阿里山森林鐵路小火車配合新冠肺炎防疫措施，2日起旅客應全程配戴口罩才准上車，發燒乘客拒載，今天清明連假第2天，在阿里山森林遊樂區共有13名乘客未戴口罩，被站務人員請下車退票；另竹崎站有名乘客體溫超標拒載，請其返家休息。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處從3月21日起，在各車站為旅客量測體溫，清明連假，為防範大量旅客帶來感染風險，請旅客配合全程配戴口罩搭乘林鐵，體溫過高的旅客不得搭乘林鐵列車，

林鐵處說，今天在森林遊樂區阿里山站及沼平站，分別有10、3名乘客未戴口罩被請下車，辦理退票；另竹崎車站有名乘客在小火車到站，體溫達38度（額溫測得37.7度，耳溫38度），經勸導後取消行程並返家休息。

林鐵處說，如經複測耳溫大於或等於38度，將勸導返家休養或協助就醫外，不得搭乘林鐵列車，林鐵路將在各站全面落實執行，以維護旅客健康安全。

花季碰上防疫期間，上山車輛大多是轎車，少見團客遊覽車，交通順暢，由於上山遊客不像過去連假每天上萬人，嘉義林管處未啟動上山遊客人數管制措施，清明連假首日入園遊客3300人，較過去少很多。

阿里山 口罩

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