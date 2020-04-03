防疫宣導分流掃墓奏效 嘉義最大公墓人車變少未塞車
新冠肺炎疫情險峻，明天就是清明掃墓，嘉義縣市最大公墓區水上鄉南鄉村牛稠埔，縣市政府都採取高規格防疫措施，清明連假公私立納骨塔全面封塔，鼓勵民眾提前返鄉掃墓，分散人群，以往清明前交通大塞車，今天車流順暢，掃墓人變少了。
「防疫分流掃墓有作用！」嘉義市殯葬管理所長盧春霖觀察，水上鄉牛稠埔因出入嘉138線道狹窄，每年清明出現交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今天交通順暢，掃墓人變少了。
火葬場及殯儀館由嘉市府經管，土地在縣轄水上鄉，成為縣市共同殯葬生命園區，盧春霖連續3周觀察掃墓人車，發現前3個周休反而人車較多，今天通往公墓人車變少。
公墓轄區水上警分局中莊派出所說，事前防疫分流掃墓宣導，人車分散，今天人車不多，交通順暢，但鑑於清明掃墓習俗，中莊公墓、嘉義市殯儀館及慈雲、嘉雲寶塔等墓園將湧入大量掃墓車潮，往往易造成周邊路段交通壅塞情形，今明2天加強周邊路段交通疏導及管制，以維持行車順暢。
為避免台82線嘉義交流道及165線因前往掃墓車潮致生壅塞，公路總局第五區養護工程處規畫於月2、3、4日導引台82線東行掃墓車流提前於中和交流道下匝道；嘉市續行中義路、168線接165線前往墓區，請前往掃墓車輛依指示通行。
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