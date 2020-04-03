台南運河水質養氧化魚群暴斃 民代：雨汙要分流

台南運河南段因因水質優養化，造成大量魚群死亡，市議員李啟維認為，根本解決之道是雨汙分流。台南社大海廢小組召集人晁瑞光表示，運河沿線還未完全截流，仍有部分生活汙水排入運河裡，應徹底改善。

李啟維議表示，每年3、4月都會發生類似情形，原因是目前還無法做到完全雨汙分流，以致在乾旱季節可以截流；但下雨時，因閘門打開，汙水排放到運河，溶氧量低造成漁群死亡，根本解決之道還是雨污分流。

李啟維說，市府近年來致力發展運河水上觀光，花費巨資拆掉中國城興建的河樂廣場已開幕，漁人碼頭也在建設中；運河看似光鮮亮麗，但在注重外表的同時，更應先把汙染的源頭做好處理。

台南社大海廢小組召集人晁瑞光說，李啟維所說的是原因之一，另運河沿線，還是有部分生活汙水沒有被截流，直接排入運河。他說，每到此時，天氣變化季節，吹起南風、大太陽、日夜溫差大，就會發生現象，因藻類大量繁殖，消耗水中氧氣，造成造成魚群缺氧，窒息而死。前幾天因有下小雨，把路面汙染物帶進水溝、運河，使情況更為嚴重。