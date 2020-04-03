台南運河現近1噸魚屍 初判溶氧急速降低釀窒息

台南運河1日出現大量魚屍，台南市政府派人清除，截至今天上午10時，已撈撿近1公噸的死魚；環保局初判，這些魚兒嘴部張開，應該是缺氧窒息死亡，推測為水中溶氧急速降低導致。

台南市政府1日接獲通報，台南運河新臨安橋至永華橋間出現大量魚屍，環保局立刻清除，昨天傍晚前共清除240公斤死魚，今天上午加派人員及機具清除，共清除近1公噸死魚，魚種包括虱目魚、烏魚、三角仔及豆仔魚等。

環保局人員初步檢視死魚，發現魚屍體型約手掌大小、嘴部張開，應屬缺氧窒息死亡。

環保局人員推測，台南市區近日降雨，地表沖刷排水及側溝沉積物進入運河，造成運河水中溶氧急速降低，導致魚群窒息死亡。

環保局人員表示，台南運河每天有2次漲退潮，漲潮時，會將運河北段、南段民生污水推擠到盲段，此處是水不易流動流通的區域，造成運河盲段溶氧常態性偏低；若盲段水流不通，再加上生活污水或其他污染流入河中，溶氧急速降低，就會造成魚兒死亡。

環保局將持續監測台南運河水質變化，且加強附近是否有違法污染案件，也請市民如果發現水質污染，應馬上檢舉。