快訊

【疫區日記】新冠肺炎像隱形牆無情阻隔 人與人的距離更遠了

恐怖奧捷團！17人有6確診 2人「無症狀」卻肺部浸潤

台南運河現近1噸魚屍 初判溶氧急速降低釀窒息

中央社 / 台南3日電

台南運河1日出現大量魚屍，台南市政府派人清除，截至今天上午10時，已撈撿近1公噸的死魚；環保局初判，這些魚兒嘴部張開，應該是缺氧窒息死亡，推測為水中溶氧急速降低導致。

台南市政府1日接獲通報，台南運河新臨安橋至永華橋間出現大量魚屍，環保局立刻清除，昨天傍晚前共清除240公斤死魚，今天上午加派人員及機具清除，共清除近1公噸死魚，魚種包括虱目魚、烏魚、三角仔及豆仔魚等。

環保局人員初步檢視死魚，發現魚屍體型約手掌大小、嘴部張開，應屬缺氧窒息死亡。

環保局人員推測，台南市區近日降雨，地表沖刷排水及側溝沉積物進入運河，造成運河水中溶氧急速降低，導致魚群窒息死亡。

環保局人員表示，台南運河每天有2次漲退潮，漲潮時，會將運河北段、南段民生污水推擠到盲段，此處是水不易流動流通的區域，造成運河盲段溶氧常態性偏低；若盲段水流不通，再加上生活污水或其他污染流入河中，溶氧急速降低，就會造成魚兒死亡。

環保局將持續監測台南運河水質變化，且加強附近是否有違法污染案件，也請市民如果發現水質污染，應馬上檢舉。

污水 水質

延伸閱讀

口罩別亂丟 台中環保局開始取締最高罰6千

台南運河南段大量死魚 溶氧低造成魚群缺氧窒息

台東綠島、蘭嶼二個月就清出862公斤垃圾與回收物

口罩亂丟恐成防疫漏洞 高雄環保局加重罰鍰至3600元

相關新聞

影／疫情再嚴重也得拜拜保平安 北港朝天宮湧現人潮

清明連假加上天氣轉晴，儘管疫情持續嚴重，每天都有新增確診，但拜拜求平安的人也相當多，雲林縣北港朝天宮今天現人潮，廟方動員...

新冠疫情悶在家 台江國家公園逆向操作載你出航紓壓

邇來因為疫情的關係，民眾每天小心翼翼的注意做好自身防疫工作的同時，適時的紓解心理壓力也是很重要的。台江國家公園管理處逆向...

影／年少巧遇日藝術家傳密技 王丁乙人像剪影一絕擺攤自娛

台南玉井藝術家王丁乙近年在假日在麻豆總爺藝文中心擺攤，1把20元老剪刀、短短3分鐘眼前人物剪影就躍然紙上、唯妙唯肖，總是...

阿里山森林小火車13名乘客未戴口罩均下車 1名發燒拒載

嘉義縣阿里山森林鐵路小火車配合新冠肺炎防疫措施，2日起旅客應全程配戴口罩才准上車，發燒乘客拒載，今天清明連假第2天，在阿...

罕見國鳥帝雉、藍腹鷴阿里山同台 覓食爭領域鳥友驚喜

春暖花開，嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲， 嘉義林區管理處在海拔2488公尺的小笠原山保育國鳥帝雉有成 ，正值繁殖...

讓愛傳下去！她兒時受資助 現在當社工幫助更多人

台灣世界展望會嘉義中心社工劉欣柔，兒時是展望會服務對象，透過資助參與許多才藝課、夏令營、聖誕活動，改變她的人生視野，就讀...

台南河樂廣場防色狼 每小時打掃廁所1次

台南市中西區河樂廣場因設計新穎，開幕以來吸引大批人潮朝聖，但最近發現廁所偷拍事件，市長黃偉哲要求相關單位除重視環境品質，...

潤餅生意商家搶 皮薄且Q最好吃

又稱潤餅的春捲，是清明節祭拜祖先必備料理，台南市區多處春捲店都生意興隆，也未新冠肺炎疫情造成的不景氣，為商家帶來春雨。

台南運河水質養氧化魚群暴斃 民代：雨汙要分流

台南運河南段因因水質優養化，造成大量魚群死亡，市議員李啟維認為，根本解決之道是雨汙分流。台南社大海廢小組召集人晁瑞光表示...

公墓旁賣金紙60年的老婦人感嘆 今年清明生意最慘

73歲龔雪琴在台南市南區南山公墓旁賣金紙60年，她說，這麼多年來第1次看到不能進塔祭祖，也從未遇過金紙生意這麼差的。她以...

台南運河南段大量死魚 溶氧低造成魚群缺氧窒息

台南運河新臨安橋至永華橋之間2日起出現大量死魚，今天共清除1200多公斤魚屍。環保局表示，經初步檢視死魚屍，發現體型約手...

快手包潤餅每個不到10秒 嘉義潤餅店媳婦功夫里長驚嘆

明天清明節，應景美食小吃潤餅（春捲），受民眾歡迎，嘉義縣朴子市這間傳承近半世紀的李家潤餅店，全家三代近10人總動員包潤餅...

熱門新聞

嘉義縣1例確診 防疫措施過於完美引網友質疑

一起為防疫努力！桃園這165間藥局增量賣口罩

4月6日歇業 裕毛屋超市：業績來客增加但因應疫情

化整為零買潤餅皮 傳承五代彰化「潤餅輝」人龍變人流

林東京不服被罰100萬提起訴願 執行署：不影響強制執行

罕見國鳥帝雉、藍腹鷴阿里山同台 覓食爭領域鳥友驚喜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。