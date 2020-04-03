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南瀛獎歷屆首獎精選作品 台南古蹟總爺廠長宿舍展出

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南瀛獎歷屆首獎精選作品，總爺廠長宿舍展出到7月。記者周宗禎/攝影
南瀛獎歷屆首獎精選作品，總爺廠長宿舍展出到7月。記者周宗禎/攝影

台南市政府總爺藝文中心今天起到7月19日在區內百年古蹟展館「廠長宿舍」舉辦「南瀛獎作品回顧展-自然」，台南市文化局自歷屆南瀛獎171件首獎得主作品中，精選19件「自然」相關主題作品展出，歡迎觀賞。

這次展覽19件南瀛獎首獎作品，內容包含油畫、版畫、水彩、國畫、攝影、美術設計、立體設計、雕塑、陶藝、工藝等10個藝品種類，平面作品有8件，立體作品11件，搭配廠長宿舍嶄露作品與百年古蹟及綠色日式樟樹隧道結合、呈現的春天自然氛圍。

市府文化園區管理科聯絡人林昱宏表示，2020南瀛獎徵件，報名時間自6月1日至6月30日，7大類作品總獎金250萬元，希望藉由這次展覽，讓更多人體會各項南瀛獎首獎高度藝術價值，體現藝文界流傳諺語─南瀛獎確實是「難贏」的獎項。

另總爺園區的蘭展遍地開花戶外展，目前所有蘭花仍然盛開，歡迎民眾利用清明節連續假期到總爺藝文中心參觀，到廠長宿舍觀賞「南瀛獎作品回顧展-自然」。

南瀛獎歷屆首獎精選作品，總爺廠長宿舍展出到7月。記者周宗禎/攝影
南瀛獎歷屆首獎精選作品，總爺廠長宿舍展出到7月。記者周宗禎/攝影
南瀛獎歷屆首獎精選作品，總爺廠長宿舍展出到7月。記者周宗禎/攝影
南瀛獎歷屆首獎精選作品，總爺廠長宿舍展出到7月。記者周宗禎/攝影
南瀛獎歷屆首獎精選作品，總爺廠長宿舍展出到7月。記者周宗禎/攝影
南瀛獎歷屆首獎精選作品，總爺廠長宿舍展出到7月。記者周宗禎/攝影
南瀛獎歷屆首獎精選作品，總爺廠長宿舍展出到7月。記者周宗禎/攝影
南瀛獎歷屆首獎精選作品，總爺廠長宿舍展出到7月。記者周宗禎/攝影

宿舍 古蹟

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