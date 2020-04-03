公墓旁賣金紙60年的老婦人感嘆 今年清明生意最慘

73歲龔雪琴在台南市南區南山公墓旁賣金紙60年，她說，這麼多年來第1次看到不能進塔祭祖，也從未遇過金紙生意這麼差的。她以賣金紙的生意養大了子女，現在女兒也會在假日帶著孫女回來幫忙，是最大的安慰。

台南市南區西門路尾就是南山公墓，面積廣達100多公頃，也是市區最大的公墓，並有兩座私人經營的大型納骨塔，每到清明節，都是車水馬龍。龔雪琴就住在西門路尾旁，60年前開始賣金紙，早期1斗米50 多元，但靠賣金紙，1個月可賺近2千元，收入相當不錯。

但隨著道路拓寬、環境的變遷，西門路尾穿經公墓，與中華南路相接，地方起了個大變化，以往每天有人抬著棺木從家門旁經過的景想不再，加上賣金紙的人增多，生意不若以往。龔雪琴說，現在主要的大日子就是農曆初一、十五、春節、清明節，特別是清明節最重要了，收入都靠這幾天。

但受新冠肺炎疫情影響，連清明節假期都沒生意，跌幅超過5成。龔雪琴說，這也是60年來最慘的清明連假。

女兒李美珠回憶過往，她說，家住在公墓旁，政府拖寬道路，挖出來的都是骨頭，因為這裡早期是亂葬崗，但她住習慣了，見怪不怪，就抱持著尊重的心情，平安就好。她說，小時候家旁有空地，清明節時都作為腳踏車停車場，自己也幫忙看顧，如今想來仍覺好玩、有意思，無法忘懷。