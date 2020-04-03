台南運河南段大量死魚 溶氧低造成魚群缺氧窒息

台南運河新臨安橋至永華橋之間2日起出現大量死魚，今天共清除1200多公斤魚屍。環保局表示，經初步檢視死魚屍，發現體型約手掌大小、嘴部張開，應屬缺氧窒息死亡。

南市環保局表示，昨天下午接獲民眾通報，台南運河南段有魚屍，立即派員清除，至昨天傍晚共清除死魚240公斤，今天上午加派人員及機具繼續清除，累計至上午10時共清除虱目魚、烏魚、三角仔及豆仔魚等近1公噸。

環保局表示，近日台南市區降雨形成地表逕流沖刷排水、側溝的沉積物進入運河，造成運河水中溶氧 (DO)急速降低，導致魚群窒息死亡。環保局於運河盲段裝設水質監測顯示，4月2日下午3點至6點清除死魚時，中正截流站附近溶氧測值為0.26至3.3 mg/L，民生截流站溶氧測值為0.8至2.7 mg/L，溶氧皆已低於魚類所需溶氧限值 (約3mg/L)。