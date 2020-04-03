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快手包潤餅每個不到10秒 嘉義潤餅店媳婦功夫里長驚嘆
明天清明節，應景美食小吃潤餅（春捲），受民眾歡迎，嘉義縣朴子市這間傳承近半世紀的李家潤餅店，全家三代近10人總動員包潤餅，客人大排長龍，其中李家媳婦吳曉慧，包潤餅動作熟練，平均包每個潤餅不到10秒，速度快，讓文化里長楊石旭大開眼界，驚呼連連，直呼「快手功夫了得」。
楊石旭拿手機開臉書直播，介紹這處位在朴子第二市場停車場機車棚旁的老字號李家潤餅店，這家老店傳承三代，包潤餅已經不稀奇了，「潤餅快手」吳曉慧，包1個潤餅不到10秒，是包潤餅，不是擦潤餅皮哦！
從影片中，只見吳曉慧低頭，雙手不停拿5、6種配料，放在潤餅皮上，接著迅速捲動包起潤餅，配料有菜、有肉，還包油麵，灑上香甜的花生糖粉，鹹甜交織的味道，在嘴巴裡打轉，讓人一口接著一口，獨特風味深受老饕喜愛，建立好口碑。
吳曉慧是太保人，嫁來朴子市20多年，每年清明節前，他們全家三代共近10人男女老少，在店內製作潤餅，大家分工忙碌，如何能夠包得如此快？吳曉慧說「做久了，熟能生巧」。
楊石旭說，第二市場李家潤餅店，一上午可賣數千個，朴子市潤餅店多，吳曉慧是他看過包潤餅速度最快的，且快又好；網友紛紛留言驚呼說，「包潤餅真快，拿麼厲害！時間就是金錢，速度愈快錢賺愈多」。
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