影／兒童節快樂！黃敏惠祈願：度過難關還要更強壯

嘉義市原定今天辦理模範兒童表揚，因應新冠病毒丶避免群聚感染風險活動暫緩，嘉義市長黃敏惠改到大同國小，拍攝祝福與祈願影片，祝賀小朋友「兒童節快樂」，並寫下祈願卡希望疫情早日結束。

黃敏惠今年為幼兒園丶國小模範兒童分別挑選「最棒的禮物」繪本，及「許願樹」作贈書，希望透過書籍傳遞孩子們最真實美好與幸福。

大同國小以「許願樹」一書作為設計靈感，在校內也設計了許願樹，黃敏惠在祈願卡寫上心願：「希望這次的疫情能早日過去，嘉義市的孩子們都能健康成長。」與學校模範兒童一同將祈願卡掛上許願樹上，期待願望成真。

教育處長林立生亦在願卡上寫下，「期盼嘉義市孩子們都能開心、快樂、平安長大，相信師長們的鼓勵！加油」，期望大家平安渡過這一波疫情。