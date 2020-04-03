台南百年市場「東菜市」人潮滾滾 攤商笑哈哈
台南有個百年的傳統市場「東菜市」，攤商多、菜色多，且附近小吃雲集，也是旅客來此消費的景點，今天上午市場熱得很，民眾迎接清明連假，大包、小包買回家，要拜拜及全家聚餐。
位在台南市中西區青年路的東菜市，是府城歷史最悠久之一，也是指標性的傳統市場，許多平常想吃卻吃不到的食物，這裡都買得到，且價格公道。附近也有許多特色小吃，每到假日都會吸引外地旅客來此一飽口福。
但受到肺炎疫情影響，來買菜的人有變少，不過，這次清明連假，昨天起「交關」的人客增多了；今天也是人潮滾滾，許多人都是大包、小包買回家。
黃姓商家說，受新冠肺炎疫情影響，生意不好也沒辦法，但連假一到生意變好，心情也開朗了，希望連續幾天都能賣得多、賺得多。不少商家前也出現排隊人龍，商家說，口碑最重要，品質好、口味佳，買1次就會被吸引住，常會來光顧。
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