台南百年市場「東菜市」人潮滾滾 攤商笑哈哈

台南有個百年的傳統市場「東菜市」，攤商多、菜色多，且附近小吃雲集，也是旅客來此消費的景點，今天上午市場熱得很，民眾迎接清明連假，大包、小包買回家，要拜拜及全家聚餐。

位在台南市中西區青年路的東菜市，是府城歷史最悠久之一，也是指標性的傳統市場，許多平常想吃卻吃不到的食物，這裡都買得到，且價格公道。附近也有許多特色小吃，每到假日都會吸引外地旅客來此一飽口福。

但受到肺炎疫情影響，來買菜的人有變少，不過，這次清明連假，昨天起「交關」的人客增多了；今天也是人潮滾滾，許多人都是大包、小包買回家。