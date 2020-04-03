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足甘心！嘉義弘安8藥局每周五免費送醫療消毒液

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
陳俊男強調，全民共同對抗新冠病毒疫情。記者卜敏正／攝影
陳俊男強調，全民共同對抗新冠病毒疫情。記者卜敏正／攝影

嘉義弘安藥局負責人陳俊男因應新冠病毒疫情，日前與優尼克生技公司合作，即日起每周五都將贈送二氧化氯醫療級消毒液，今天下午2點開始在弘安8家門市，每門市每天發放20公升，需自備不透光容器，每人限裝300毫升送完為止。

「共同對抗病毒！」陳俊男表示，這段時間全世界各地都在對抗病毒，但公部門資源有限，他希望自己也能夠幫忙，日前和優尼克生技公司連繫後，對方支持他的做法，願免費提供專利生產的二氧化氯醫療級消毒液，全民一起對抗新冠病毒。

他說，市面上消毒產品，不少民眾擔心安全問題，擔心使用酒精或次氯酸水消毒造成肌膚傷害，但這次贈送的二氧化氯醫療級消毒液，經過國際ISO實驗室認證丶取得專利，可噴在雙手，也可用在食物上達到滅菌效果，製成抗菌護膜液、洗手乳，已發表在國際期刊。

陳俊男強調，已和該公司確認，未來三週丶每週五下午2點都會供應每店20公升，每人可自備不透光容器領300cc，希望共同度過這波新冠疫情。

弘安藥局即日起每週五下午2點開始，免費發放電解二氧化氯醫療消毒液。記者卜敏正／攝影
弘安藥局即日起每週五下午2點開始，免費發放電解二氧化氯醫療消毒液。記者卜敏正／攝影

疫情 生技 專利

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