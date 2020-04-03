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紅白花養眼、綠色隧道清肺 來台南走一趟明目養生之旅

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
梅嶺的百年老梅園油桐花。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
梅嶺的百年老梅園油桐花。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影

新冠肺炎疫情瀰漫全球，許多民眾取消出國旅遊行程，清明連假除了祭祖掃墓不想悶在家裡，走訪國內景點正是時候，為了防疫盡量避開室內、人潮聚集的風景區；台南有不同樹種綠色隧道、沿途空氣清新視野宜人，又正值花旗木、南洋櫻花季， 不同色階的粉紅花朵讓人心曠神怡，穿越蒼翠林道、走訪花季景點最能紓解壓力、養眼清肺。

雖然台南各景點大都有公車到達，考量班次路線、等車繞路花掉大半時間，「汽機車定點停留」還是遊台南最輕鬆自在方式：旅遊達人建議清明連假可參考以下3處綠色隧道與花木主要景點自行規畫遊程，各點車程在20到50分鐘之間，可依各點停留時間長短增減單點行程，各點以谷歌地圖導航都能找到。

軍系綠色隧道－長勝營區：

新營長勝營區部隊撤出後留下珍貴的訓練故事及營區舊建築遺跡，歷經20年閒置最近整修重新開放，區內綠色隧道是早期掩護軍車而刻意栽植榕樹成林，鳳頭蒼鷹等保育動物穿梭其間，隧道周圍設高架棧道，讓小動物在棧道下自由穿越，減少人與動物互相干擾，遊客在綠蔭下沐浴芬多精，感受靜謐悠閒午後時光，可參觀舊彈藥倉庫及崗哨等軍史遺跡，一窺過往國軍生活點滴。

芒果樹隧道-南90線公路

白河竹門里南90公路沿途有許多又高又大的老芒果樹，筆直羅列道路兩旁形成壯觀的綠色隧道；這些芒果樹多在日據時期種植，高大挺拔枝葉覆蓋天際，車行其間有如在隧道一般，夏季非常涼爽，一眼望去滿滿綠意讓人身心舒暢，有遊客還刻意車載自行車來回騎這一段路，邊騎邊撿掉落的芒果，不時停駐觀賞兩側蓮田。

小葉欖仁隧道-學甲174線

174線學甲瓦竂段行道樹小葉欖仁4月間茂密樹冠形成天然翠綠隧道，外地人路過常被美景吸引暫停觀賞拍照，常有輕風吹過，隨處蟲鳴鳥叫；近年因國外自由行遊客推薦，譽為「全台最美」的綠色隧道，畫面分享在網路流傳成景點，許多路過外地民眾駐足、旅行團前來觀賞拍照，也時有背包客自拍之餘在樹下乘涼小憩。

花旗木主秀場-南化寶光聖堂

南化區一貫道玉山寶光聖堂是台20線知名宗教景點，區內栽種正門口環山通道兩側及停車場、迎賓大樓旁的數百株花旗木每年3到4月間綻放，粉紅色花朵散發陣陣引人香氣，管理單位每到花期會暫時封閉右側停車場，讓民眾有更好的賞花空間。

南洋櫻-南科春季花卉代表

台南科學園區公共綠地、親水區超過3百公頃，經營10多年已成遼闊人造林園，種植6萬多棵樹木每年近8千萬元維護，各區域規劃不同樹種、不同季節有不同樹開花，春季主力花種就是俗稱南洋櫻花的羊蹄甲，在堤塘湖周圍種植最多，迎曦湖也有大片樹林，每年3、4月盛開成一片花海，是附近。

市府觀旅局規畫清明連假二日參考遊程：

第一天：先到山上區台灣水道花園博物館觀賞花旗木，不想買門票可在區外遠望、到一旁淨水場免費停車看櫻花，再前往南化區寶光聖堂看「花旗木花海」，中午到梅嶺吃梅子雞、薑黃雞等特色養生料理，沿路欣賞紫牡丹及油桐花，午餐後前往新營「長勝營區」榕樹隧道、白河竹門南90線芒果樹隧道，體驗綠色午後時光，路過東山175咖啡公路繞到關子嶺吃桶子雞料理，晚間住宿關子嶺、泡泥漿養生溫泉。

第二日：一早前往學甲174線，體驗不同的小葉欖仁綠色隧道，接著到附近觀賞蜀葵花、大片小麥田，之後南下西港區金砂國小觀賞花棋木，午餐可到西港穀倉餐廳品嘗麻油雞料理後，前往附近的台南科學園區，路過「台灣之光」台積電廠區到蹄塘湖、迎曦湖環湖步道漫步、欣賞南洋櫻花後回程；意猶未盡者可到園區旁善化陽光大道「南科豪宅區」蓮潭湖，看看「湖濱豪宅花旗木」與景點花旗木有何不同後回家。以上行程可選擇一或二日，各景點遊程可彈性互調。

寶光聖堂花旗木（平地櫻花）盛開。圖／台南市觀旅局行銷科長丁伶俐攝影
寶光聖堂花旗木（平地櫻花）盛開。圖／台南市觀旅局行銷科長丁伶俐攝影
南科園區旁蓮潭湖花旗木陸續盛開。記者周宗禎／攝影
南科園區旁蓮潭湖花旗木陸續盛開。記者周宗禎／攝影
寶光聖堂花旗木（平地櫻花）盛開。圖／台南市觀旅局行銷科長丁伶俐攝影
寶光聖堂花旗木（平地櫻花）盛開。圖／台南市觀旅局行銷科長丁伶俐攝影
國定古蹟台灣水道淨水池櫻花陸續開放。記者周宗禎/攝影
國定古蹟台灣水道淨水池櫻花陸續開放。記者周宗禎/攝影
白河竹門芒果行道樹經常結實纍纍，有遊客車停路旁採果。記者周宗禎／攝影
白河竹門芒果行道樹經常結實纍纍，有遊客車停路旁採果。記者周宗禎／攝影
南科園區旁蓮潭湖住宅區花旗木盛開。記者周宗禎／攝影
南科園區旁蓮潭湖住宅區花旗木盛開。記者周宗禎／攝影
紫牡丹在梅嶺百年老梅園及梅峰古道都很多。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
紫牡丹在梅嶺百年老梅園及梅峰古道都很多。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
學甲二港仔小麥田。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
學甲二港仔小麥田。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
西港金砂國小旁花旗木步道。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
西港金砂國小旁花旗木步道。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
台南科學園區堤塘湖環湖道路種滿南洋櫻花。記者周宗禎／攝影
台南科學園區堤塘湖環湖道路種滿南洋櫻花。記者周宗禎／攝影
台南科學園區堤塘湖環湖道路種滿南洋櫻花。記者周宗禎／攝影
台南科學園區堤塘湖環湖道路種滿南洋櫻花。記者周宗禎／攝影
學甲的百日草。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
學甲的百日草。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
長勝營區老榕綠色隧道。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
長勝營區老榕綠色隧道。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
國外旅遊達人推薦學甲174線小葉欖仁綠色隧道。記者周宗禎／攝影
國外旅遊達人推薦學甲174線小葉欖仁綠色隧道。記者周宗禎／攝影
西港金砂國小花旗木。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影
西港金砂國小花旗木。圖／台南市觀旅局行銷科黃俊瑋攝影

綠色隧道 芒果 櫻花季

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