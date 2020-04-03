做防疫旅館旅宿業意願低 嘉義縣補助招募安心旅館

新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣出現首例確診，為安置不斷增加的居家隔離、檢疫民眾，目前僅1間旅宿業做防疫旅館，大多數業者擔心影響生意無意願，為此，縣府補助招募旅館做居家隔離、檢疫家屬及消防醫護人員住宿的安心旅宿，每房補助500元，最高補助14天7000元，期「防疫」、「安心」旅館併行，解決居家隔離、檢疫民眾住的問題。

目前縣內唯一防疫旅館20間房間快住滿，雖旅宿業受疫情衝擊住房率下滑，空房多，但大多數業者擔心居家隔離、檢疫民眾住宿，萬一有人確診，影響生意，讓衛生局為找尋防疫處所傷腦筋。

為鼓勵居家檢疫、隔離的家屬出外入住，縣府規畫「我ＯＫ你來住安心旅宿」專案，媒合縣內旅宿業提供優惠價格，更規畫加碼補助，讓居家隔離、檢疫家屬安心外宿。

第一階段運用縣府預算移緩濟急政策，暫定提供2800房次，每房每日補助幣500元，最高一戶可補助14天，共計7000元。盼提供居家檢疫或隔離的家屬，有安心外宿的最佳選擇。嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂肯定支持縣府安心旅館做法。