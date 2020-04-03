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「避疫情」上阿里山森林遊樂區賞花 飯店旅館住房率高
新冠肺炎疫情延燒，清明連假開始，嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季，大島櫻、重瓣櫻等相繼綻放，吸引許多遊客上山賞花散心，今明2天旅館幾乎都客滿，山上戶外空氣清新，戴口罩不多，嘉義林管處今明2天舉辦阿里山森林市集活動。
花季碰上防疫期間，上山車輛大多是轎車，少見團客遊覽車，交通順暢，由於上山遊客不像過去連假每天上萬人，嘉義林管處未啟動上山遊客人數管制措施，清明連假首日入園遊客3300人，較過去少很多。
在遊樂區經營飯店的嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，今明2天遊樂區飯店旅館幾乎客滿，業者配合防疫，準備消毒酒精，但山上要落實社交距離，戴口罩困難，遊客上山就是要「森呼吸」，戴口罩難「森呼吸」。
天氣回暖，染井吉野櫻悄悄步下花季舞台，翩翩落花形成唯美的櫻花雨，大島櫻、重瓣櫻等相繼綻放，還有一葉蘭，將遊樂區點綴成色彩繽紛的花海世界，嘉義林區管理處今明2天在沼平公園旁廣場，舉辦阿里山森林市集，歡迎遊客參加。
今天活動，鄒族山美部落族人帶來小米搗麻糬體驗活動，從糯米蒸熟、敲打到揉製，讓遊客體驗搗麻糬樂趣；明天市集，由木工坊老師利用國產好材，帶領遊客製作木工手機座。
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