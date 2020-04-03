清明節知名春捲店大排長龍 台南警加強交通秩序維護

再過一天就是清明節，依照習俗都會在這天吃潤餅，台南市中西區國華街60年的春捲老店，清明節前夕總是吸引大批人潮，大排長龍購買潤餅。台南市警二分局為避免大量車潮及人潮造成道路壅塞，今年針對周邊道路違規停車勸導取締及拖吊，維持交通順暢及用路人行車安全，警方指出，狀況比往年好很多。

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心制定社交距離注意事項，建議社交距離，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺的距離。清明前夕，往年中西區知名春捲老店大排長龍，可能受到疫情影響，雖然人潮不如以往，但排隊人龍一個接一個也有上百公尺，倒是不少人戴上口罩，排隊等上30、40分鐘，稀鬆平常。

有鑑於此，清明節連續假日期間，台南市警二分局針對西門、民族路等路口加強交通疏導，避免道路壅塞情形發生；另加強水仙宮傳統市場周邊國華街、民權路等道路及針對易聚集人、車潮的地點，加強汽機車違規停車取締。同時，結合防疫工作加強盤查有無違反自主居家檢疫規定者到處趴趴走，將防疫做到滴水不漏。