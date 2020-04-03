快訊

觀光局主秘兒喝咖啡害2人染疫 林佳龍：局長周永暉已自請處分

洩密救子弟兵有罪 羅斯福號求救艦長遭美軍撤職

清明節知名春捲店大排長龍 台南警加強交通秩序維護

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
往年台南市中西區知名春捲老店大排長龍，可能受到疫情影響，雖然人潮不如以往，但排隊人龍一個接一個也有上百公尺，倒是不少人戴上口罩排隊買春捲 。記者邵心杰／翻攝
往年台南市中西區知名春捲老店大排長龍，可能受到疫情影響，雖然人潮不如以往，但排隊人龍一個接一個也有上百公尺，倒是不少人戴上口罩排隊買春捲 。記者邵心杰／翻攝

再過一天就是清明節，依照習俗都會在這天吃潤餅，台南市中西區國華街60年的春捲老店，清明節前夕總是吸引大批人潮，大排長龍購買潤餅。台南市警二分局為避免大量車潮及人潮造成道路壅塞，今年針對周邊道路違規停車勸導取締及拖吊，維持交通順暢及用路人行車安全，警方指出，狀況比往年好很多。

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心制定社交距離注意事項，建議社交距離，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺的距離。清明前夕，往年中西區知名春捲老店大排長龍，可能受到疫情影響，雖然人潮不如以往，但排隊人龍一個接一個也有上百公尺，倒是不少人戴上口罩，排隊等上30、40分鐘，稀鬆平常。

有鑑於此，清明節連續假日期間，台南市警二分局針對西門、民族路等路口加強交通疏導，避免道路壅塞情形發生；另加強水仙宮傳統市場周邊國華街、民權路等道路及針對易聚集人、車潮的地點，加強汽機車違規停車取締。同時，結合防疫工作加強盤查有無違反自主居家檢疫規定者到處趴趴走，將防疫做到滴水不漏。

同時，警方也與春捲店協調，請店家在周邊道路，派遣保全及協勤義交加強疏導、整理，保持人車動線流暢，避免交通壅塞影響民眾連續假日旅遊興致，給民眾一個舒適的用路環境。

台南市中西區國華街60年的春捲老店，清明節前夕總是吸引大批人潮，大排長龍購買潤餅。記者邵心杰／翻攝
台南市中西區國華街60年的春捲老店，清明節前夕總是吸引大批人潮，大排長龍購買潤餅。記者邵心杰／翻攝
警方也與春捲店協調，請店家在周邊道路，派遣保全及協勤義交加強疏導、整理，保持人車動線流暢。記者邵心杰／翻攝
警方也與春捲店協調，請店家在周邊道路，派遣保全及協勤義交加強疏導、整理，保持人車動線流暢。記者邵心杰／翻攝

社交距離 疫情 清明節

延伸閱讀

影／清明祭祖不開放進納骨塔 台南宣導奏效未見人潮

【節慶點滴】丁招弟／潤餅思親

疫情衝擊 用花需求減 價跌1、2成

疫情攪局返鄉民眾大減 金門機場超冷清

相關新聞

罕見國鳥帝雉、藍腹鷴阿里山同台 覓食爭領域鳥友驚喜

春暖花開，嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲， 嘉義林區管理處在海拔2488公尺的小笠原山保育國鳥帝雉有成 ，正值繁殖...

黃偉哲酒店談防疫 黃敏惠柑仔店玩童玩

台南市長黃偉哲昨天化身防疫大使，先到晶英酒店了解防疫整備情形，再到山上水道博物館區幫忙促銷疫情造成滯銷的台南特產蝴蝶蘭，呼籲多買本土蘭花。嘉酒文創園區「嘉酒柑仔店」昨天開幕，嘉義市長黃敏惠等人揭牌，鼓勵民眾利用假期到戶外走走，並透過實名登記，戴口罩進入館內參觀各式古早味童玩。

足甘心！嘉義弘安8藥局每周五免費送醫療消毒液

嘉義弘安藥局負責人陳俊男因應新冠病毒疫情，日前與優尼克生技公司合作，即日起每周五都將贈送二氧化氯醫療級消毒液，今天下午2...

紅白花養眼、綠色隧道清肺 來台南走一趟明目養生之旅

新冠肺炎疫情瀰漫全球，許多民眾取消出國旅遊行程，清明連假除了祭祖掃墓不想悶在家裡，走訪國內景點正是時候，為了防疫盡量避開...

做防疫旅館旅宿業意願低 嘉義縣補助招募安心旅館

新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣出現首例確診，為安置不斷增加的居家隔離、檢疫民眾，目前僅1間旅宿業做防疫旅館，大多數業者擔心影響...

「避疫情」上阿里山森林遊樂區賞花 飯店旅館住房率高

新冠肺炎疫情延燒，清明連假開始，嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季，大島櫻、重瓣櫻等相繼綻放，吸引許多遊客上山賞花散心，今明2...

影／清明祭祖不開放進納骨塔 台南宣導奏效未見人潮

清明連假台南市最大的永康納骨塔配合防疫不開放入塔祭拜，事先宣傳「分流」祭拜見到效果，不少民眾利用上一個周休假日或前幾天抽...

生意少5成 安平老街攤商壓力大

台南市安平老街是府城觀光的重要指標，昨天中午人潮雖稍多，但業者表示，不如以往連假期間人擠人盛況，至少掉了5成，攤商生意也大受影響，看得多但買得少。

防疫接送 嘉縣消防局最高規格

嘉義縣昨天出現第1例新冠確診，嘉義縣長翁章梁表示，有消防員載送壓力大不敢回家，怕遭傳染給家人及同隊隊友，縣府將找防疫旅館，供第一線消防人員住宿，嘉義縣消防局表示，他們以最高規格防疫，確保能保護同仁安全。

男死後肺部有疑似新冠肺炎病灶 法醫採檢送驗「陰性」

嘉義縣溪口鄉邱姓男子，上月21日與同村劉男發生糾紛，被劉男推倒後昏4天不治丶死因不明；檢方昨天會同法醫解剖，發現邱男雙肺...

台南花卉區業者自力救濟 配合疫情推出療癒盆栽促銷

肺炎疫情持續，許多民眾減少出門防疫，或乾脆在家「拈花惹草」，業者發現近日「DIY療癒盆栽」流行起來，不少人種植仙人掌等多...

「願當爸爸的拐杖」 品學兼優14歲許家榮獲家扶表揚

「希望我的加油聲及陪伴可以讓爸爸感受到更多的勇氣…」，台南市鹽水區14歲學生許家榮，父中風不良於行母又離家，除協助照顧父...

熱門新聞

桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

嘉義縣1例確診 防疫措施過於完美引網友質疑

清明連假墾丁開出住房紅盤 業者嘆：殺到見血的房價

4月6日歇業 裕毛屋超市：業績來客增加但因應疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。