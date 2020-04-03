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影／清明祭祖不開放進納骨塔 台南宣導奏效未見人潮

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
清明祭祖不開放進納骨塔，台南市民眾配合度高不見往年祭祖人潮。記者周宗禎／攝影
清明祭祖不開放進納骨塔，台南市民眾配合度高不見往年祭祖人潮。記者周宗禎／攝影

清明連假台南市最大的永康納骨塔配合防疫不開放入塔祭拜，事先宣傳「分流」祭拜見到效果，不少民眾利用上一個周休假日或前幾天抽空提前祭祖，上午到場的民眾比往年清明連假少很多；許多民眾支持市政府的做法，認為不能進塔當面向先人敬拜雖然不符合習慣，但人潮擁擠很容易影響防疫，政府事先一再宣傳，大家都能理解。

市長黃偉哲上午到永康納骨塔察看，發現祭拜民眾三三兩兩陸續到場，與過去人潮洶湧狀況有天壤之別，短暫停留後提早20多分鐘離開。黃偉哲受訪時呼籲民眾「相忍為國」配合防疫，祭祀先人「心誠則靈」，不開放進塔祭拜3周前就開始宣導，非常感謝民眾能夠配合防疫；黃偉哲表示「慎終追遠是我們的傳統美德」，但疫情嚴峻，不開放進塔能兼顧安全，子孫方便，「相信祖先也會感到非常高興」。

永康納骨塔有80000多個塔位，已有5萬多進塔，往年清明節都湧進大批祭祖人潮，今年因應疫情區公所印8萬多張傳單於3月逐戶發防，郵寄5千多傳單給外地家屬，明訂3月28日、29日及4月2日至5日不開放入塔祭拜，戶外設有公壇供民眾祭拜。

永康區長張睿民表示，近期平日祭祖人潮比往年多，人潮分流效果不錯，民眾普遍能接受且認同公所措施。

國人返台確診肺炎個案日增，疫情逐漸升溫，為有效防堵疫情擴散，市府要求公私立納骨塔採宣導市民配合戴口罩、將供桌拉大間隔、供桌擺設小香爐、宣導縮短祭祀停留時間與加強廁所清潔與消毒等措施，以降低群聚感染風險。

張睿民表示，實地觀察這次清明節管制措施，民眾非常配合，多利用平日來祭拜，3月最後一個六日周休即3月28、29日祭拜的民眾比歷年少很多，甚至比3月21、22日祭拜民眾還少，3月平日祭拜民眾比歷年多，確實有達到人潮分流效果。

清明祭祖不開放進納骨塔，台南市民眾配合度高不見往年祭祖人潮。記者周宗禎／攝影
清明祭祖不開放進納骨塔，台南市民眾配合度高不見往年祭祖人潮。記者周宗禎／攝影
清明祭祖不開放進納骨塔，台南市民眾配合度高不見往年祭祖人潮。記者周宗禎／攝影
清明祭祖不開放進納骨塔，台南市民眾配合度高不見往年祭祖人潮。記者周宗禎／攝影
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疫情 黃偉哲 清明節

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