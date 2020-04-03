兒童節改名兒童「劫」！因應疫情 北回國小另類過節

明天兒童節，新冠肺炎全球大流行，疫情延燒，國內確診人數屢創新高，嘉義縣北回國小兒童節順應疫情局勢，日前以KUSO方式辦理另類「兒童劫」，校長蔡明哲教導孩子面對難以預測的疫情，還有天災人禍災難，能夠有的因應準備與心理建設，許平安幸福未來。

以往兒童節，北回以享樂方式慶祝，今年碰上疫情嚴峻，全校老師發想不一樣方式，從生活著手又帶輕鬆KUSO創意，將兒童節改名兒童「劫」，鼓勵孩子想想日常生活疾病保健、生存人權、身體自主、交通意外、毒品氾濫、氣候變化、3C產品，等等劫數。

除了深入認識各種危險情境，思考如何保持穩定情緒，找出因應對策，又能身體力行有所準備，讓自己健康快樂平安長大！老師們蒐集相關影片資料，設計有趣學習單，透過生活經驗引導，鼓勵孩子們勇敢發表自己面臨生活劫數，內容多元有趣，深具教育意義。

孩子答案五花八門，其中新冠肺炎威脅高居首位，其他如地震、火災、車禍、意外受傷等災害，還有近視、長不高、過胖、遇到壞人、朋友相處等問題。也有孩子關心能源危機、地球暖化、空氣污染、海平面上升等環境議題。