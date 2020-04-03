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罕見國鳥帝雉、藍腹鷴阿里山同台 覓食爭領域鳥友驚喜

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在小笠原山觀察發現藍腹鷴覓食。圖／蘇家弘提供
荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在小笠原山觀察發現藍腹鷴覓食。圖／蘇家弘提供

春暖花開，嘉義阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲， 嘉義林區管理處在海拔2488公尺的小笠原山保育國鳥帝雉有成 ，正值繁殖期，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘上午發現帝雉與保育類藍腹鷴，同時出現覓食，上演爭領域振翅情景，出現保育鳥類含藍腹鷴共有10隻，是最近觀察數量最多的一次。

蘇家弘說，藍腹鷴少出現在小笠原山，帝雉與藍腹鷴同時出現覓食，爭領域情形不常見，2隻鳥在草地各自覓食，只見帝雉不時振翅。

藍腹鷴為第二級保育類珍貴稀有鳥類，活動環境大多為坡度較緩且樹叢灌木較鬱密的林下陰涼處，成鳥外觀艷麗迷人，身體羽毛呈淡褐色、頭上有數條暗褐色縱紋和過眼線，安全隱藏森林樹叢。

小笠原山復育有成，他這次發現10隻含4對帝雉，帝雉通常會在上午8點到10點，下午2點到3點，成雙成對出外覓食，熱門觀賞點在祝山觀景台與嘉義林管處出租民間經營的「茶田35號」餐飲店附近。

蘇家弘長期在小笠原山觀賞記錄帝雉生態，帝雉又稱「黑長尾雉」，棲息雲霧環繞高山，牠們生性害羞機警，以往只有在迷霧出現或小雨過後森林邊緣，才能探得牠們華麗外表和雍容姿態，被喻為「迷霧中的王者」。

荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在小笠原山觀察發現藍腹鷴覓食。圖／蘇家弘提供
荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在小笠原山觀察發現藍腹鷴覓食。圖／蘇家弘提供
嘉義林區管理處在海拔2488公尺的小笠原山保育國鳥帝雉有成 ，正值繁殖期。圖／蘇家弘提供
嘉義林區管理處在海拔2488公尺的小笠原山保育國鳥帝雉有成 ，正值繁殖期。圖／蘇家弘提供
嘉義林區管理處在海拔2488公尺的小笠原山保育國鳥帝雉有成 ，正值繁殖期，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察帝雉振翅情景。圖／蘇家弘提供
嘉義林區管理處在海拔2488公尺的小笠原山保育國鳥帝雉有成 ，正值繁殖期，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察帝雉振翅情景。圖／蘇家弘提供

嘉義 櫻花季 阿里山

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