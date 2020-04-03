罕見國鳥帝雉、藍腹鷴阿里山同台 覓食爭領域鳥友驚喜
春暖花開，嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲， 嘉義林區管理處在海拔2488公尺的小笠原山保育國鳥帝雉有成 ，正值繁殖期，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘上午發現帝雉與保育類藍腹鷴，同時出現覓食，上演爭領域振翅情景，出現保育鳥類含藍腹鷴共有10隻，是最近觀察數量最多的一次。
蘇家弘說，藍腹鷴少出現在小笠原山，帝雉與藍腹鷴同時出現覓食，爭領域情形不常見，2隻鳥在草地各自覓食，只見帝雉不時振翅。
藍腹鷴為第二級保育類珍貴稀有鳥類，活動環境大多為坡度較緩且樹叢灌木較鬱密的林下陰涼處，成鳥外觀艷麗迷人，身體羽毛呈淡褐色、頭上有數條暗褐色縱紋和過眼線，安全隱藏森林樹叢。
小笠原山復育有成，他這次發現10隻含4對帝雉，帝雉通常會在上午8點到10點，下午2點到3點，成雙成對出外覓食，熱門觀賞點在祝山觀景台與嘉義林管處出租民間經營的「茶田35號」餐飲店附近。
蘇家弘長期在小笠原山觀賞記錄帝雉生態，帝雉又稱「黑長尾雉」，棲息雲霧環繞高山，牠們生性害羞機警，以往只有在迷霧出現或小雨過後森林邊緣，才能探得牠們華麗外表和雍容姿態，被喻為「迷霧中的王者」。
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