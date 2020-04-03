搶救消失中的外傘頂洲 蔡易餘建議設置壽島攔砂壩定砂

嘉義縣東石鄉外海不斷漂移的最大沙洲-「移動國土」外傘頂洲，面臨消失，已由新成立海洋委員會接管，立委蔡易餘日前質詢海委會主委李仲威，批守護沙洲太保守，提議從東石白水湖外的壽島放置消波塊至外傘頂洲，製作人工攔砂壩。

李仲威認同蔡易餘提議，為避免外傘頂洲砂源流失加遽，將研究小區域定砂。蔡易餘質詢引起海委會重視，近期將會勘。海洋研究院長邱永芳說，沙源流失成因複雜，已建立外傘頂洲侵退與防護數值模擬，貿然採取定砂，恐造成難以回復的傷害。

蔡易餘質詢說，外傘頂洲受波浪、沿岸流及東北季風影響，平均每年往西南方向漂移60至70公尺，六輕及麥寮港啟用，阻斷濁水溪砂源，由於沙源減少，外傘頂洲面積範圍逐漸縮小，嘉義沿海也因此逐漸失去天然的屏障。

因為有外傘頂洲存在，形成內海，東石鄉放養蚵仔全國產量最多，才會這麼好吃，海委會成立讓外傘頂洲總算有主管機關，但海委會至今未採取定沙工程防沙源流失，反造成東石及布袋港嚴重淤積，政府每年投數千萬元清淤，累計上百噸海沙堆置無去處。

為了保護外傘頂洲，他建議從東石白水湖外的壽島，放置消波塊，至外傘頂洲製作人工攔砂壩，讓沙洲不再持續南移後，再討論北側定砂作業該怎麼進行。