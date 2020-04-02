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男死後肺部有疑似新冠肺炎病灶 法醫採檢送驗「陰性」

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義地檢署昨接獲法醫通報，邱姓死者肺部發現疑似新冠病毒，立即以最高規格處置，法醫也穿上隔離衣送檢體，避免可能病毒散播。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署昨接獲法醫通報，邱姓死者肺部發現疑似新冠病毒，立即以最高規格處置，法醫也穿上隔離衣送檢體，避免可能病毒散播。記者卜敏正／攝影

嘉義縣溪口鄉邱姓男子，上月21日與同村劉男發生糾紛，被劉男推倒後昏4天不治丶死因不明；檢方昨天會同法醫解剖，發現邱男雙肺有疑似新冠肺炎病灶，經通報縣衛生局及疾管署，將檢體送中央昆陽實驗室檢驗，今晚確認陰性。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說明，法醫昨天上午解剖邱姓死者，發現死者雙肺呈現瀰漫性實質化，進程遠超過死者住院天數，此快速惡化疑罹患新冠病毒肺炎，現場立即採集肺部檢體送驗，另通報嘉義縣衛生局請求協助，經多次聯繫轉送中央昆陽實驗室。

蔡英俊強調，昨天所有曾接觸死者的檢察官、法醫、書記官及司機，都先行返家自我健康管理，辦公室、公務車輛全面消毒，以最高規格對抗未知敵人，避免可能病毒散播，所幸檢驗結果「陰性」，雖虛驚一場，但已讓同仁瞭解疫情嚴峻，也呼籲每個人在各自岡位恪盡職守，打破地域觀念、積極任事，以防疫優先。

40歲邱男與44歲劉男為溪口鄉同村人，身體壯碩、相互認識、無財務糾紛，上月21日傍晚2人發生口角、互相嗆聲，2人推嗆過程，劉認為邱刻意挑釁大力推回，沒想到邱因此撞到欄杆、一倒不起。

邱送醫急救後，昏迷不醒至上月26日清晨宣告不治；警方依傷害致死罪嫌將劉男移送，檢察官訊後1萬元交保，檢警日前相驗無法判定死因，昨日由法醫解剖，發現邱肺部有疑似新冠肺炎病灶，立即採檢送驗。

新冠肺炎 衛生局 嘉義

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