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台南花卉區業者自力救濟 配合疫情推出療癒盆栽促銷
肺炎疫情持續，許多民眾減少出門防疫，或乾脆在家「拈花惹草」，業者發現近日「DIY療癒盆栽」流行起來，不少人種植仙人掌等多肉植物、盆栽水果與小草花。台南市歸仁區七甲五街花卉區近兩周假日遊客增加兩到3成，許多民眾結伴攜帶家人參觀選購。
農曆春節是花卉銷售旺季，春節過後進入淡季 花卉區較多小型花木，尤其芒果、葡萄、酪梨、樹葡萄等水果苗與小草花當道，花卉則以10元起跳的草花為主，蘭花、玫瑰花也很好賣。
歸仁農會花卉產銷班長黃毅斌表示， 很多民眾會自己利用巧思，搭配不同的花草小盆栽佈置居家， 這種類似組合盆栽的居家園藝概念作法，能選擇的植物素材很多，連雜草也可以，也可從多肉植物著手，花費低廉也很容易上手，直徑1吋迷你盆一盆20到30元，3吋盆一盆40至50元。
黃毅斌說，小盆栽好照顧，又容易配合居家環境自行組合規畫，尤其用來打發時間非常適合，這陣子隨著疫情發展，越來越多民眾買小盆栽，花卉區業者也樂得配合民眾習慣來行銷。
七甲花卉區目前有近20家花卉、花材相關業者，屬於花卉產銷班的班員業者有10家 ，沒有加入的也近10家，每家都備有許多小盆栽供遊客搭配選擇。
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