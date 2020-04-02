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「願當爸爸的拐杖」 品學兼優14歲許家榮獲家扶表揚

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「願當爸爸的拐杖」，品學兼優學生許家榮獲家扶基金會表揚。圖/北台南家扶提供
「願當爸爸的拐杖」，品學兼優學生許家榮獲家扶基金會表揚。圖/北台南家扶提供

「希望我的加油聲及陪伴可以讓爸爸感受到更多的勇氣…」，台南市鹽水區14歲學生許家榮，父中風不良於行母又離家，除協助照顧父親，也陪伴祖父母種田，在校成績優秀；北台南家扶中心推薦表揚，受新冠肺炎影響家扶基金會停辦表揚，今由北台南家扶主任莊淑惠轉贈元大文教基金會獎助學金1萬元、全套運動服、運動鞋及LED光學檯燈、福瑞睿狐公司提供KAN KEN包。

許家榮母親離家多年，姐弟父親撫養，未料4年多前父親因突發性腦溢血行動不便，影響口語表達能力，夫妻因此離婚，姐弟由祖父母監護照顧，龐大醫療費用及復健令一家人生活困頓也常處於憂傷。

為幫助父親願意忍痛搶在黃金時間積極復健，當時才讀小五的許家榮就常當起父親的左右手陪伴在側遞茶水、幫忙按摩，鼓勵父親多走一步就多一個希望，貼心的表現常令祖父母偷偷掉淚，直說真是個好孩子。

個性就懂事的許家榮，對父母的離異及父親意外倒下，雖小小年紀卻是超齡成熟，不捨父親長期臥病的無奈及祖父母照顧的辛勞，家榮日常生活中即常主動表達要幫忙協助照顧父親。

許家榮原以為只要父親努力復健就可以恢復工作，後來知道願望已難達成，但他依然不放棄，一下課就趕著回家寧願捨棄和同學一起玩樂的時光，只想著如何爭取更多時間幫父親拉筋、舒展肌肉，避免健康惡化，這樣的孝心也讓父親願意忍著病痛嘗試邁出蹣跚的腳步，期待能早點再站起來。

農忙時節家榮還會陪祖父母採收玉米，相對於同齡孩子不多見，目前就讀國中資優班品學兼優，成績常名列前茅，常領取學校及家扶獎學金，也因在困苦環境中成長，個性內斂沉穩的家榮期望長大後能成為公務員，幫助更多需要協助的弱勢族群外，也期能讓家人生活安定。

莊淑惠問他這麼多困難，如何依然能有樂觀心情，他瞇著眼笑說，「因為相信明天一定會比今天更好」，問他陪父親復健4年多了累不累，「不會啊」他說，「他是我爸爸，我願意當爸爸的拐杖」。莊淑惠肯定家榮的優秀表現，也呼籲兒童節前夕，社會大眾能一起關心弱勢兒少。

復健 新冠肺炎

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