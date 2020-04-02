不肖業者趁清明假日亂倒土方 環保局員警獲報合作逮人

台南市政府環保局下午接獲民眾檢舉，歸仁區沙崙農場有人正在傾倒建築廢棄物，環保局派員會同歸仁警分局員警到場，發現3處棄置點都是營建剩餘土石方，現場查獲兩輛工程行卡車正載運傾倒，李姓、黃姓大卡車司機都沒有土方來源證明等規定文件，指稱是地主整地而連絡載運土方，環保局依違反廢棄物清理法裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰，地主是否違反營建剩餘土石方及土地使用等法規，將依法查辦。

市長黃偉哲表示，不肖業者常趁假日或晚上不法亂倒，環保局派員隨時巡查，不過經常因民眾太晚舉報，到場稽查時已不見違法業者；這件因民眾及時通報，環保局與警方接獲通報立即趕往現場，兩名大卡車司機措手不及當場被查獲，坦承犯行，感謝民眾及時舉發。