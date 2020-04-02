快訊

英相強生染新冠肺炎一周後仍有症狀 將繼續隔離

台南小吃部業者因「警方加強防疫」決定配合自主歇業

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南小吃部業者因「警方加強防疫」，決定配合政府清明節自主歇業。圖/警方提供
台南小吃部業者因「警方加強防疫」，決定配合政府清明節自主歇業。圖/警方提供

新冠肺炎疫情延燒，清明節台南善化區一家知名小吃店「因警方加強防疫」，決定配合政府防疫自主歇業4天。

善化警分局表示，警方清明節前連日擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；希望業者能共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業。

經營小吃店的林姓業者表示，願意支持政府防疫政策，他說該店全盛時期，店內客人絡繹不絕，近來因疫情關係，生意經營慘淡，利用清明連假自主停業並全面消毒場所。

業者今也主動貼出告示，表示將全力配合政府防疫，以免成為「防疫破口」。善化警分局呼籲相關業者，目前防疫關鍵時期，警方會積極勸說轄內娛樂場所業者配合政府政策主動停止營業，以免成為「防疫破口」。

警方表示，連假期間會同時加強使用警用小電腦「M-Police」持續查處違規外出者，如經查獲必將移交主管機關裁罰。

台南小吃部業者因「警方加強防疫」，決定配合政府清明節自主歇業。圖/警方提供
台南小吃部業者因「警方加強防疫」，決定配合政府清明節自主歇業。圖/警方提供
台南小吃部業者因「警方加強防疫」，決定配合政府清明節自主歇業。圖/警方提供
台南小吃部業者因「警方加強防疫」，決定配合政府清明節自主歇業。圖/警方提供
台南小吃部業者因「警方加強防疫」，決定配合政府清明節自主歇業。圖/警方提供
台南小吃部業者因「警方加強防疫」，決定配合政府清明節自主歇業。圖/警方提供
台南小吃部業者因「警方加強防疫」，決定配合政府清明節自主歇業。圖/警方提供
台南小吃部業者因「警方加強防疫」，決定配合政府清明節自主歇業。圖/警方提供

疫情 清明節 連假

延伸閱讀

暖心！東北角餐廳捐便當給為恭醫院防疫急診醫護人員

獨／翁家明骨肉分隔兩地 憂兒滯美困守紐約

LV和LOEWE直播藝術表演、講座 居家防疫多美感少焦慮

環保署提供消毒作業指引 盼營業場所加強防疫

相關新聞

嘉義縣1例確診 防疫措施過於完美引網友質疑

嘉義縣今天出現新冠肺炎第1起確診案例，消息一爆出就有網友上地方臉書社團質疑表示，既然家人都在台北，三餐如何解決？甚至言之...

台南花卉區業者自力救濟 配合疫情推出療癒盆栽促銷

肺炎疫情持續，許多民眾減少出門防疫，或乾脆在家「拈花惹草」，業者發現近日「DIY療癒盆栽」流行起來，不少人種植仙人掌等多...

「願當爸爸的拐杖」 品學兼優14歲許家榮獲家扶表揚

「希望我的加油聲及陪伴可以讓爸爸感受到更多的勇氣…」，台南市鹽水區14歲學生許家榮，父中風不良於行母又離家，除協助照顧父...

不肖業者趁清明假日亂倒土方 環保局員警獲報合作逮人

台南市政府環保局下午接獲民眾檢舉，歸仁區沙崙農場有人正在傾倒建築廢棄物，環保局派員會同歸仁警分局員警到場，發現3處棄置點...

超機動演出！不肖業者亂倒廢棄物 台南環警現場逮人

台南市環保局今天下午在歸仁沙崙農場查獲業者不法傾倒建築廢棄物，依法將處6萬元以上30萬元以下罰鍰；並查地主是否違反營建剩...

台南某建築集團未申請建照先廣告 市府遏阻欺騙行為

台南某集團尚未申請建照就先在臉書刊登「台南市公告，青年溫馨宅，開放粉絲好友訂購」，易造成消費資訊不對等，產生誤會，萬一建...

劍湖山世界入園只要1元 超動心！遊客暴增兩成

12歲以下兒童入園只要1元！歡慶兒童節，雲林縣劍湖山遊樂世界帶給所有兒童最大禮物，入園1元等同免費招待，讓所有孩童在清明...

嘉義縣新冠確診第一例 消防局最高規格因應

嘉義縣第1例新冠確診，嘉義縣長翁章梁今天表示，許多消防員載送壓力大不敢回家，怕遭傳染給家人及同隊隊友，縣府將找防疫旅館，...

嘉市長玩到「要叫便當」 嘉酒柑仔店展1000件童玩

台灣第一個高粱酒廠改造的嘉義文創園區，園區最老建築「V棟紅磚屋酒精倉庫」規劃一間「嘉酒柑仔店」，店內展出1000件國內外...

影／避免口罩之亂 嘉義縣公廁設口罩垃圾桶

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾使用口罩頻率增加，陸續造成「廢棄口罩之亂」事件，嘉義縣環保局日前針對列管的1437座公廁，設置「口...

安平老街生意少5成 攤商盼中央列紓困對象

台南市安平老街是府城觀光的重要指標，今天中午人潮雖有，但業者表示，已不若以往人擠人的盛況，少了5成，攤商的生意也大受影響...

南市首為腦性麻痺學生辦「就業準備共識營」協助求職

台南市勞工局今年首度針對腦性麻痺學生，與台南市腦性麻痺之友協會合作舉辦就業準備共識營，連上5星期要協助學生在畢業前瞭解未...

熱門新聞

桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

基隆陳薇仲公開570萬議員配合款 民眾參與投票結果出爐

搭乘大眾運輸返鄉人潮減少 新北賣場周邊車流反而較多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。