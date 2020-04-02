台南小吃部業者因「警方加強防疫」決定配合自主歇業

新冠肺炎疫情延燒，清明節台南善化區一家知名小吃店「因警方加強防疫」，決定配合政府防疫自主歇業4天。

善化警分局表示，警方清明節前連日擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；希望業者能共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業。

經營小吃店的林姓業者表示，願意支持政府防疫政策，他說該店全盛時期，店內客人絡繹不絕，近來因疫情關係，生意經營慘淡，利用清明連假自主停業並全面消毒場所。

業者今也主動貼出告示，表示將全力配合政府防疫，以免成為「防疫破口」。善化警分局呼籲相關業者，目前防疫關鍵時期，警方會積極勸說轄內娛樂場所業者配合政府政策主動停止營業，以免成為「防疫破口」。