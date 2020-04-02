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嘉義縣1例確診 防疫措施過於完美引網友質疑
嘉義縣今天出現新冠肺炎第1起確診案例，消息一爆出就有網友上地方臉書社團質疑表示，既然家人都在台北，三餐如何解決？甚至言之鑿鑿表示，確診個案於居家檢疫期間曾騎腳踏車出門買東西，嘉義縣衛生局回應，個案非常配合居家檢疫待在家中，絕無網路傳言到處趴趴走。
嘉義縣第1例確診個案為從美國加州返台的女交換生，從桃園機場一下飛機就搭乘防疫計程車，抵達父母嘉義老家進行居家檢疫，日前因出現嗅覺喪失、喉嚨痛等症狀就醫確診，嘉義縣衛生局表示，雖然個案父母都在台北，但嘉義縣有親戚可採買生活用品，個案母親也協助準備很多食材，讓其自理三餐。
如個案出門，手機定位系統會馬上告知警方、村里幹事及衛生局前往住所找人，如沒帶手機出門，還可能漏接各單位的關懷電話，嘉義縣衛生局及村里幹事皆表示，此個案非常配合。
衛生局表示，民眾若對確診案例有任何疑問，或希望警方協助查證的意見，可撥打24小時免費防疫諮詢服務專線1922，或嘉義縣衛生局電話05-3620607，如未經查證於公開場所任意張貼有關疫情的謠言或不實訊息，最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑、拘役，請民眾勿以身試法。
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