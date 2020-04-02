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超機動演出！不肖業者亂倒廢棄物 台南環警現場逮人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天下午在歸仁沙崙查獲不法業者傾倒建築廢棄物。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天下午在歸仁沙崙查獲不法業者傾倒建築廢棄物。圖／台南市環保局提供

台南市環保局今天下午在歸仁沙崙農場查獲業者不法傾倒建築廢棄物，依法將處6萬元以上30萬元以下罰鍰；並查地主是否違反營建剩餘土石方及土地使用等相關規定。

環保局今天下午接獲檢舉後，立即會同警方查緝，現場發現有3處棄置點，棄置物皆為營建剩餘土石方，現場並查獲2輛某工程行卡車正在傾倒廢棄物。經詢問李姓及黃姓大卡車司機後，因都無法提供土方來源證明等相關文件，並表示是地主為整地而連絡回填土方，全案依違反廢棄物清理法第9條第1項規定裁罰。

環保局長謝世傑表示，這次能即時攔截行為人，要感謝民眾的通報，以及歸仁警分局員警第一時間與環保局稽查人員趕至現場，讓行為人無法遁形。台南市環保局保案專線0800-066666。

台南市環保局今天下午在歸仁沙崙查獲不法業者傾倒建築廢棄物。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天下午在歸仁沙崙查獲不法業者傾倒建築廢棄物。圖／台南市環保局提供

廢棄物 建築

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