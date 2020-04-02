台南某建築集團未申請建照先廣告 市府遏阻欺騙行為
台南某集團尚未申請建照就先在臉書刊登「台南市公告，青年溫馨宅，開放粉絲好友訂購」，易造成消費資訊不對等，產生誤會，萬一建照未獲核准，或取得建照內容與當初廣告內容不符，更容易產生消費糾紛。經市府稽查，業者承諾於4月10日前拆除廣告看板及移除臉書廣告。
台南市政府表示，目前預售屋市場亂象多，有些建商在尚未取得建照時，就號召民眾進場預約購買，並大打廣告，建商這類銷售手段明顯是資訊不對稱，有欺瞞消費者嫌疑。市長黃偉哲非常重視房地產市場的健全化與保障消費者權益，指示地政局和法制處聯合稽查。
依據公寓大廈管理條例58條規定，尚未取得建照前不得對外銷售，依法最高可裁罰20萬元，並可連續處罰；另外，若建商尚未取得建造執照就預售房屋，致購屋人誤以為已經取得建造執照，如有違反公平交易法第21條的虛偽不實或引人錯誤行為，得依公平交易法以處分，限期命令停止或改正為，如不改正，最高可裁罰5000萬元。
地政局與法制處為維護消費者購買預售屋的權，已前往營業所了解，業者表示目前尚無消費者預訂，並承諾在4月10日前拆除廣告看板及移除臉書廣告。
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