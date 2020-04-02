劍湖山世界入園只要1元 超動心！遊客暴增兩成

12歲以下兒童入園只要1元！歡慶兒童節，雲林縣劍湖山遊樂世界帶給所有兒童最大禮物，入園1元等同免費招待，讓所有孩童在清明四天連假的第一天，就玩得超開心，尤其天氣涼爽，入園遊客暴增，比228假期高出兩成以上，這也是疫情以來，難得的熱況。

清明節連假四天的首日，高速公路國道一和國道三雲林段，今天一整天車流順暢，因此包括通往劍湖山世界及北港朝天宮的路段也沒有塞車，返鄉祭祖或利用假期出遊的民眾都感到便利。國道警察表示，國道進入雲林的路段，車流雖比平常多，但仍保持一路通暢。

為慶祝兒童節，劍湖山世界推出，12歲以下兒童1元入園特惠專案，搭配1名購買399元門票以及身分證對中2、1、7只要99元等，超級優惠加上天公作美，氣溫涼爽，吸引眾多遊客入園，比228同時段人潮增加2成。

疫情重創觀光業，劍湖山世界為不讓孩子錯失快樂過節的機會，打造超完美的孩兒世界，推出超優惠方案，果然奏效，在連假首日吸引人潮上山踏青遊園，每位孩子玩得不亦樂。

為讓孩子安全遊玩，劍湖山採高規格防疫措施，熱感應儀在大門把關之外，地面印上可愛腳印，要遊客依腳印排隊保持一公尺，此外，進入任何遊樂設施都須噴消毒水並請戴口罩，每使用過的遊樂器材也都會加強消毒，防疫安全一百分。

來自新北的陳姓家長說，兒童節把孩子關在家，於心不忍，利用返鄉掃墓陪孩子到空曠的劍湖山踏青玩樂，是最佳選擇，尤其天氣涼爽，孩子玩得超開心，一掃多天來關在家防疫的陰霾，像是呼吸到新鮮乾淨的空氣一樣，大人小孩都快樂。