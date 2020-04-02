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嘉義縣新冠確診第一例 消防局最高規格因應

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣消防局要求同仁載送疑似、確診案例時，應穿著最高規格配備，包含C級防護衣、N95口罩等。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣消防局要求同仁載送疑似、確診案例時，應穿著最高規格配備，包含C級防護衣、N95口罩等。記者陳玫伶／翻攝

嘉義縣第1例新冠確診，嘉義縣長翁章梁今天表示，許多消防員載送壓力大不敢回家，怕遭傳染給家人及同隊隊友，縣府將找防疫旅館，供第一線消防人員住宿，嘉義縣消防局表示，以最高規格防疫，保護同仁安全。

嘉義縣消防局緊急救護科長蔡文祥表示，面對確診及疑似案例就醫需求，嘉義縣消防局以最高規格，要求消防同仁穿著除了第一層C級防護衣，還要加上隔離衣、N95口罩、頭罩、手套鞋套及護目鏡，手套與防護衣交接處還會以膠布封起來，並提供送醫SOP請同仁遵守。

蔡文祥表示，安全起見，消防局與嘉義縣9家醫院協調設置清潔區，消防人員將病患送醫後，先在醫院消毒清潔救護車廂，並脫掉防護衣、更換口罩，以消毒水清潔全身，回分隊再噴酒精清潔、消毒數次，蔡文祥說，這次的防疫規格比SARS嚴謹很多，寧願多花一些錢保護同仁安全。

蔡文祥說，消防署日前與衛福部、中華電信達成共識，提供與醫院相同的VPN系統，只要值勤員輸入就醫民眾的身分證字號，就能查到民眾一個月內的旅遊史，能避免消防同仁因沒穿防護衣而暴露危險中。

消防人員表示，因為嘉義縣消防局的高規格防疫措施，當遇到疑似案例時，出勤會事先穿防護衣並做心理準備，除非遇到返隊後才被告知患者是疑似案例，但同仁來不及穿防護衣，才會擔心傳染家人、有陰影。

嘉義縣消防局表示，嘉義市九華山地藏庵7日將送3輛負壓隔離艙，消防局預計在3個大隊的六腳、三和、大美分隊成立專責救護隊，屆時如果有疑似案例，將由這3個救護隊開負壓隔離艙負責出勤。

嘉義縣消防局救護車目前各分隊以類似太空艙、塑膠布、壓克力板等方式，與患者保持安全距離。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣消防局救護車目前各分隊以類似太空艙、塑膠布、壓克力板等方式，與患者保持安全距離。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣消防局同仁載送疑似、確診案例時，穿著最高規格配備，手套及防護衣中間還須用膠帶封住。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣消防局同仁載送疑似、確診案例時，穿著最高規格配備，手套及防護衣中間還須用膠帶封住。記者陳玫伶／翻攝

嘉義 口罩 患者 新冠肺炎

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